Ühlingen-Birkendorf Fahranfänger stellt Pkw auf den Kopf

Glimpflich ist am späten Montagabend ein Unfall ausgegangen, bei dem sich ein Pkw auf der L 157 überschlagen hat.

Gegen 23.50 Uhr war das mit drei Personen besetzte Auto von Birkendorf in Richtung Ühlingen unterwegs. Überhöhte Geschwindigkeit und fehlende Fahrpraxis des 18-jährigen Fahrers haben laut Polizei dazu geführt, dass der Fiat in einer Kurve ins Schleudern geriet. Der Wagen fuhr eine Böschung hinauf, überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Eine mitfahrende 18-Jährige habe leichtere Verletzungen erlitten, der zweite Mitfahrer und der Fahrer seien mit dem Schrecken davon gekommen, so die Polizeiangaben. Der Fiat Punto musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 2500 Euro geschätzt.