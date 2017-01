Ühlingen-Birkendorf FSV Riedern wählt neuen Vorstand

Personelle Änderung nach Kommunikationskrise zwischen den Vorständen der SG Schlüchttal und des FSV Riedern. Ralf Reichenbach löst Vorsitzenden Alfons Selb ab. Der Sportplatzausbau hat weiterhin oberste Priorität.

Riedern a.W. – Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des FSV Riedern standen zwei wichtige Punkte, die für einen sehr guten Besuch gesorgt haben. Vorsitzender Alfons Selb begrüßte dazu unter anderem den Ehrenvorsitzenden Herbert Bächle, die Ortsvorsteher Albert Baumeister von Riedern und Christoph Wehle von Hürrlingen sowie den Vorsitzenden der SG Schlüchttal, Dieter Albicker.

Kassenprüfer Klaus Stiegeler hat die Kassenführung von Werner Brandes mit den Worten bestätigt "Geordnete Zusammenstellung, ist mit Lob zu versehen." Trotz wenig Spielbetrieb konnte ein ansehnlicher Gewinn erwirtschaftet werden. "Das Geld ist nicht Eigentum des FSV, sondern der SG Schlüchttal," so Brandes.

Albert Baumeister brachte er die Situation zur Sprache, dass die Vorstände der SG Schlüchttal und des FSV Riedern nicht mehr zusammenarbeiten wollen oder können. Hier eine Lösung zu finden, damit dem Sportplatzbau am Hasenwald nichts mehr im Wege steht, habe oberste Priorität. Deshalb kandidierte Alfons Selb nicht mehr für den Vorsitz des FSV. Nachfolger ist Ralf Reichenbach. Der bisherige Vize Christian Gantert trat ebenfalls ab. An seiner Stelle wurde Alfons Selb gewählt. Kassierer Werner Brandes wurde bestätigt. Ortsvorsteher Albert Baumeister war erleichtert, dass wieder ein Vorstand gebildet werden konnte und gab mahnend mit auf den Weg: "Wenn ihr redet, dann redet miteinander und nicht übereinander." Die Bauleitung für den Sportplatzbau übernimmt Joachim Baumeister, dem ein Sonderbauausschuss zur Seite steht. Diesem Ausschuss gehören Herbert Bächle, Meinrad Gisi, Uwe Reichenbach und Clemens Pfaff an.

Mit diesen Lösungen hat sich der Vorsitzende der SG Schlüchttal, Dieter Albicker zufrieden gezeigt, die Ausschreibung sollte schnellstmöglich in Angriff genommen werden, so Albicker. Mit dem Blick auf seine vier Jahre als Vorstand – "das war eine schöne Zeit für mich" – hat sich Alfons Selb bei seinen Wegbegleitern mit persönlichen Geschenken bedankt. Christian Gantert zollte Alfons Selb Dank für sein großes Engagement beim Sportverein. 2018 wird der FSV 90 Jahre alt, das Jubiläum mit der Vergrößerung des Platzes zu feiern, das wäre die Krönung.