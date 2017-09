Ühlingen-Birkendorf "Ewalds Dorflädele" eröffnet am 16. September in Untermettingen

"Ewalds Dorflädele" eröffnet am 16. September in Untermettingen

Endlich wieder gemütliches Einkaufen vor Ort: Auf einer Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern bietet ab sofort Ewalds Dorflädele in Untermettingen Lebensmittel aus der Region. Der Laden hat geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 7 bis 12 Uhr. Eröffnung ist am 16. September, 8 Uhr.

„Wir freuen uns, dass nach fast zwei Jahren ohne Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, nun die Chance besteht, wieder im Ort einzukaufen“, betonte Untermettingens Ortsvorsteherin Silvia Zeitz, bei einer Vorabbesichtigung des neuen Dorflädeles in der Hofwiesstraße. Die dörfliche Infrastruktur in Untermettingen zu verbessern war seit Langem schon der Wunsch des Ortschaftsrates.

Nachdem vor zwei Jahren die Volksbank Wutöschingen ihre Zweigstelle in Untermettingen aufgab und das Gebäude verkaufte, hatte auch Johanna Vogelbacher die in dem Gebäude untergebrachte Verkaufsstelle für vor allem Brot und Brötchen zum 31. Dezember 2015 aufgegeben. Diese Tatsache brachte Ewald Steffens auf die Idee, selbst in Sachen Dorfladen initiativ zu werden. „Ich wollte schon immer Produkte verkaufen“, sagte der rüstige Rentner. „Jetzt habe ich mich für Lebensmittel für den alltäglichen Gebrauch entschieden.“ In seinem neuen, modernen 120 Quadratmeter großen Verkaufsraum, errichtet aus Naturmaterialien, wie Ewald Steffens betont, hat er neben einem Getränkesortiment von Bier, Säften und Mineralwasser auch Backwaren der Bäckerei Müller aus Grafenhausen vom Brot über Brötchen bis zum Hefezopf.

Besonderen Wert legt Steffens auf regionale Produkte. So sind in seinem Lädele unter anderem Teigwaren von Guido Heidenrich aus Ühlingen oder Honig von Franz Duttlinger aus Ühlingen zu finden, des weiteren Wurstwaren des Untermettinger Dominik Bröcheler, Mehl aus der Blattert Mühle oder Suppen und Soßen von Asal. Ewald Steffens kann auch weitere regionale Produkte aufnehmen, wie er betont. Der Initiator bietet auch nach Absprache einen Heimservice insbesondere für Getränke an, eine Hilfe für die älteren Mitbürger im Ort. Auch gibt es einen barrierefreien Zugang zu seinem Verkaufsraum. Ortsvorsteherin Silvia Zeitz hofft, dass das Dorflädele gut angenommen wird und es sich letztendlich für Familie Steffens rechnet. „Es wird sicherlich langsam anlaufen“, erklärte die Ortsvorsteherin.

Auch hofft sie, dass auch die örtlichen Vereine im Dorflädele einkaufen. Die Unterstützung des Ortschaftsrates hat das Dorflädele, so Ortschaftsrat Guido Fuchs und weiter: „Das Dorflädele bringt ein Stück Leben ins Dorf zurück.“ Zu diesem Stück Leben gehört auch die Kommunikation. Dorfläden waren immer Orte des Gesprächs und Orte von Austausch von Neuigkeiten. Und so hofft die Ortsvorsteherin, dass Ewalds Dorflädele wieder ein Treffpunkt für die Untermettinger wird. Ein Stehcafé drinnen und draußen mit verschiedenen Kaffeesorten bietet sich dafür an. Ewalds Dorflädele hat geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 7 bis 12 Uhr. Die Eröffnung findet am Samstag, 16. September ab 8 Uhr statt.