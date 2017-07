Ühlingen-Birkendorf "Event uff'm Berg" der TK Obermettingen kommt trotz Verlegung in den Gemeindesaal wegen Regen gut an

"Event uff'm Berg" der TK Obermettingen kommt trotz Verlegung in den Gemeindesaal wegen Regen gut an

Es war ein Abend mit Rehbock und Akkordeon: Der Kabarettist Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel präsentierte sein Programm "ein Wilderer Abend" und nahm dabei alles und jeden aufs Korn – vom E-Bike-Fahrer über die Jäger bis hin zu Politikern und Ordnunghütern.

Die Trachtenkapelle Obermettingen hat mit ihrem „TKO-Event uff’m Berg“ voll ins Schwarze getroffen. Blasmusik und Kabarett war eine gelungene Komposition. Mit dem Kabarettisten und Schauspieler Martin Wangler, alias Fidelius Waldvogel mit seinem Programm „Ein Wilderer Abend“ gab’s Kabarett vom Feinsten. Einziger Wermutstropfen war, dass das Wetter nicht mitmachte, ein lauer Sommerabend auf der Freilichtbühne beim Berghaus Rastplatz buchstäblich ins Wasser fiel und die Trachtenkapelle so flexibel war und das Event in den Gemeindesaal verlegte, was die gute Stimmung aber keineswegs schmälerte und auch Wilderer Fidelius Waldvogel stellte fest: „Hier ist’s kuschelig warm.“

Bevor Wilderer Fidelius Waldvogel auf die Bühne kam, brachte die Blasmusikformation „Hard Polka Wage“ die Gäste mit flotter Blasmusik in Stimmung, sodass für einen spannenden und frechen Abend schon einmal vorgesorgt wurde. Und dann kam der Kabarettist aus Breitnau auf die Bühne, zog das Publikum in seinen Bann, brachte es zum Lachen und zum Nachdenken. Wilderer Fidelius hat seine Haltung zu Heimat und Welt. Scharfäugig, scharfzüngig, klug und neugierig betrachtet er seine Welt. Er liebt seine Wälder, die Höhen und Täler, er ist bodenständig, heimatverbunden und beobachtet die stetigen Veränderungen seiner Schwarzwälder Heimat stets kritisch.

Bewaffnet mit Rehbock, Akkordeon, Gitarre und Geschichten streift er durch das Dickicht unserer Gesellschaft. In diesem Wald von Individualisten leben Politiker, Ordnungshüter und Rechtsverdreher genauso wie Sportfreaks und Spaziergänger. Und so nimmt er sie alle aufs Korn, die Nordic-Walking-Damen, die Mountainbiker oder die E-Biker, denen er so gerne den Akku klaut. Sie alle werden Opfer seiner Beobachtungsgabe und seines Humors.

Das Lebensgefühl des Wilderers zwischen Revolutionsheld und Kleinkriminellem berührt heute wie damals. Er lebt die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer ohne Funktionsunterwäsche und Gore-Tex-Jacke.

Fidelius Waldvogel musikalisches Talent zeigte sich ob mit Gitarre, Akkordeon oder Gesang und das Publikum animierte er zum Mitmachen. Fidelius Waldvogel, ein Wilderer mit Charme, fühlte sich in Obermettingen wohl, nahm die Besucher mit bei seinen Darbietungen, nahm die im Saal anwesenden Jäger und Förster besonders aufs Korn, was sie ihm natürlich nicht krumm nahmen, und nie auf sein Alemannisch verzichtend, begeisterte er mit seinem über zweistündigen Programm in einem abwechslungsreichen, thematisch konzentrierten Abend.

Langanhaltender Beifall forderte zu Zugaben heraus, zu denen Fidelius Waldvogel gerne bereit war, darunter eine Hommage an das Rothauser Land, ein Song der Birkendorfer Band Luddi, mit denen Martin Wangler schon gemeinsam auftrat. Die Entscheidung der TKO spontan das Event zu verlegen hatte sich gelohnt, und zeigte die Flexibilität der TKO. 2018 feiert die TKO ihr 60-jähriges Bestehen zusammen mit dem Bezirksmusikfest.