ÜhlingenBirkendorf Engagiert: Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf setzt auf gute Nachwuchsarbeit

Mit Spiel und Spaß Verantwortung übernehmen. Das können die Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf. Denn Kommandant Oliver Kraus weiß: \"Die Jugendfeuerwehr ist nach wie vor das wichtigste Instrument zur Sicherung von genügend Einsatzkräften in der Zukunft.\"

Ühlingen-Birkendorf – Auch der Feuerwehrnachwuchs nahm erfreulicher Weise an der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf teil, was Kommandant Oliver Kraus zu würdigen wusste. "Die Jugendfeuerwehr ist nach wie vor das wichtigste Instrument zur Sicherung von genügend Einsatzkräften in der Zukunft", so der Kommandant. Derzeit hat die Wehr 36 Jugendfeuerwehrmitglieder, vier in der Kindergruppe und 32 in der Jugendgruppe. Besonders gut entwickelt hat sich die vor wenigen Jahren gegründete Kindergruppe. Allein in den vergangenen drei Jahren konnten 20 junge Feuerwehrleute von der Kindergruppe in die Jugendgruppe übernommen werden. Der Kommandant weiß aber auch um die Schwierigkeiten des Vorhabens, denn die Jugendfeuerwehr sei kein Selbstläufer. Es brauche über das Jahr verteilt attraktive Aktivitäten, um die Jugendlichen bei der Stange zu halten und sie später in die aktive Wehr übernehmen zu können. Gerade durch die Übernahme in den aktiven Dienst resultiere die Tatsache, dass die Stärke der Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf seit Jahren konstant zwischen 150 und 160 Feuerwehrmitgliedern in den Einsatzabteilungen bleibe. Für die Arbeit mit dem Nachwuchs bedankte sich Oliver Kraus bei Jugendleiter Pascal Breier und Stellvertreter Tobias Schäuble, aber auch bei den neun weiteren Jugendausbildern. Von großer Bedeutung sei aber auch die Vorstellung der Feuerwehr in Kindergärten und Schulen, dafür galt der Dank den einzelnen Einsatzabteilungen. "Nach wie vor sind die meisten Kinder von den roten Autos mit den blauen Lichtern fasziniert", so Kraus.

Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Aufgaben an. Oliver Kraus nannte die Fahrzeugbeschaffung eines TSF-W für die Einsatzabteilung Riedern a.W.-Hürrlingen sowie den Anbau an die Unterkunft in Riedern a.W. Eingeführt werden soll eine zentrale Verwaltungssoftware, die zusätzlich auch die Einhaltung von Wartungs-und Prüflisten optimieren soll. Eine Zugprobe im Steinbruch Detzeln, der sich zum großen Teil auf der Gemarkung Ühlingen-Birkendorf befindet, soll durchgeführt werden. Die Fahrzeugweihe in Birkendorf steht an und im November soll ein Fortbildungsseminar für Führungskräfte stattfinden.