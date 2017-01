Hürrlingen Ekkehard Blank ist auch mit 75 Jahren immer im Dienst am Nächsten

Ekkehard Blank feiert seinen 75. Geburtstag. Der ehemalige Ortsvorsteher von Hürrlingen kümmert sich seit 38 Jahren um Pfarrkirche und Kloster in Riedern.

Der frühere Ortsvorsteher Ekkehard Blank feiert am Mittwoch, 4. Januar, seinen 75. Geburtstag. Bei seiner Geburt herrschte ein schneereicher, kalter Winter. Seine Mutter musste zur Entbindung nach Waldshut ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab so viel Schnee, dass der Krankenwagen nicht nach Hürrlingen durchgekommen ist. Mit dem Pferdefuhrwerk eines Verwandten wurde die Mutter dann nach Riedersteg gebracht, wo der Krankenwagen wartete. Als der heutige Jubilar 16 Jahre alt war, starb seine Mutter. "Meine Tante Hedwig hat sich sehr um mich gekümmert."

Nach der Schulzeit konnte Ekkehard Blank seinen Traumberuf Postbeamter erlernen. Als "Pöstler" war er bei den Ämtern in Waldshut, Tiengen, Schönau im Schwarzwald und Lörrach eingesetzt. 1974 wurde ihm der Betriebsleiterposten in Ühlingen übertragen. Dort war er bis zu seinem Vorruhestand 23 Jahre lang tätig. "Die Arbeit hat mir Freude gemacht, wir waren ein super Team und hatten ein sehr gutes Betriebsklima", erinnert sich Blank. Beim Zustelldienst in Schönau hat er seine Frau Lieselotte kennengelernt. Mit ihr hat er zwei Söhne und inzwischen einen Enkel. "Ich bin sehr dankbar, dass wir 2013 bei guter Gesundheit unsere Goldene Hochzeit feiern durften."

Ekkehard Blank war 33 Jahre lang Pfarrgemeinderat, davon 15 Jahre als Vorsitzender. In seine Amtszeit als Vorsitzender fiel die Außen- und die Innenrenovierung der Pfarrkirche. 1980 wurde der Jubilar in den Ortschaftsrat in Hürrlingen gewählt. Er war 34 Jahre Ortschaftsrat und 23 Jahre lang Ortsvorsteher. Ekkehard Blank ist seit 38 Jahren Mesner in der Pfarrgemeinde St. Leodegar in Riedern am Wald. 1979 hat der damalige langjährige Pfarrer Franz Erlinspiel die Pfarrgemeinde verlassen und mit ihm seine Haushälterin "Fräulein Rosa", die den Mesnerdienst ausgeübt hatte.

Zu dieser Zeit war Ekkehard Blank Pfarrgemeinderat. Händeringend wurde ein neuer Mesner gesucht, vergeblich. Bei seinem Abschiedsgottesdienst hat Pfarrer Erlinspiel dann Ekkehard Blank einfach zum Mesner ernannt. "Ich bekam einen großen Schrecken, zumal ich deutlich abgesagt hatte. Ich habe den Dienst ohne Zusage vorübergehend übernommen."

Aus dieser Gefälligkeit sind jetzt 38 Jahre geworden. Mindestens zweimal täglich ist Ekkehard Blank in der Pfarrkirche in Riedern anzutreffen, er kennt seine Pfarrkirche und das Pfarrhaus vom Speicher bis zum Keller. Ekkehard Blank ist auch ganz automatisch der Hausmeister des Klosters. Die Kirchenwäsche wird von seiner Frau Lieselotte gepflegt. Der Jubilar hat bis heute fünf Gemeindepfarrern und vielen Aushilfspfarrern gedient. "Ich hatte zu allen ein gutes Verhältnis."

Der Pfarrsaal in Riedern steht für standesamtliche Trauungen zur Verfügung und wird oft dafür genutzt. Die Koordination dieser Termine, die Einteilung der Ministranten, der Lektoren und der Kommunionhelfer, alles obliegt Ekkehard Blank, der seit nunmehr 15 Jahren im Kloster in Riedern als kundiger Führer tätig ist, wo es auch ein Schulmuseum und die Ausstellung mit Werken des Malers, Bildhauers und Schriftstellers Heinrich Ernst Kromer (1866 bis 1948) gibt.