WaldshutTiengen Einstimmung auf Weihnachten mit fröhlichen und besinnlichen Liedern

Weihnachtskonzert des Ensembles Cantate Domino stimmt auf Weihnachten ein. Hartmut Rosa trägt Gedanken zur Adventszeit vor.

Ühlingen-Birkendorf – Das Adventskonzert von Cantate Domino in der katholischen Kirche in Ühlingen, unter der Leitung von Heidrun Schäfer, ist zu einer sehr beliebten Einstimmung auf Weihnachten geworden. Mit "Noyana" einem südafrikanischen Kirchenlied zogen die Sängerinnen und Sänger ein. "Die vollbesetzte Kirche ist eine Belohnung für unsere Probenarbeit. Wir wünschen ihnen Freude beim Zuhören," so die Chorleiterin Heidrun Schäfer in ihrer Begrüßung.

Beim Adventslied "May the Lord send angels" und der wunderbaren Stimme von Claudia Mann als Solistin, gelang es sehr schnell in die vorweihnachtliche Stimmung einzutauchen. Unterstützt wurde der Chorgesang hervorragend von den Instrumentalistinnen Elfi Schindler auf der Geige, Heidi Schwenninger auf der Altflöte und Annemarie Kopetzke auf dem Fagott.

Die alten, sehr beliebten deutschen Adventslieder, "Oh Heiland reiß die Himmel auf" und "Es kommt ein Schiff geladen", wurden vom Chor stimmlich beeindruckend dargebracht. Der zweite Konzertteil war den Weihnachtsliedern gewidmet. "Wir zünden tausend Lichter an" aus Schweden, "Herrlich ist der Himmel blau" aus Dänemark und "Engel bringen frohe Kunde" aus Frankreich wurden in den deutschen Fassungen vorgetragen. Das alte Weihnachtslied es "Es ist ein Ros entsprungen" war durch die Darbietung von instrumental und Gesang im Wechsel ein besonderer Hörgenuss. Professor Hartmut Rosa hat das Konzert mit seinen eigenen Gedanken zu den Liedtexten bereichert. "Ausgerechnet von einem kleinen Kind in der Krippe werden wir berührt. Wir staunen und sind überwältigt. In der Stille der Nacht berühren sich Erde und Himmel.

Ich glaube, weil es unvernünftig scheint, können wir es nicht verstehen, aber wir können es fühlen", so Professor Hartmut Rosa. Beendet wurde das Konzert mit dem gemeinsamen Singen vom Chor und den Besuchern, begleitet von Hartmut Rosa am Keyboard und Elfi Schindler auf der Geige. "Macht hoch die Tür", "Tochter Zion", Ich steh an deiner Krippe hier und selbstverständlich das Weihnachtslied "Oh du Fröhliche" erfüllten den Kirchenraum. Herzlich bedankt hat sich die Chorleiterin Heidrun Schäfer bei Professor Hartmut Rosa und den drei Instrumentalistinnen, besonders bei Annemarie Kopetzki, die kurzfristig eingesprungen ist.

Von den freiwilligen Spenden wird Cantate Domino nach Abzug der Unkosten die Hälfte des Erlöses an ein Frauen-Hilfsprojekt in Afghanistan spenden.