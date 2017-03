Ühlingen-Birkendorf Einnahmen eines Patagonien-Vortrags im Ühlinger Rathaus helfen Kindern in Nepal

Der passionierte Bergwanderer und Fotograf Gerhard Albicker referierte über eine frühere Reise in den Himalaja-Staat. Für gerade einmal 500 Euro konnte dort ein einfaches Schulgebäude errichtet werden. Seine Kollegin von der Hilfsorganisation "Frieden macht Schule e.V.", Birgit Spies, konnte sich ein Bild von der Armut der Bergregion Golche machen.

Ühlingen – Gerhard Albicker, begeisterte Bergwanderer und passionierte Fotograf geht immer wieder auf Reisen in ferne Weltgegenden. Von diesen Reisen bringt er neben vielen Eindrücken auch unzählige Bilder mit. Beides präsentiert Albicker dann in eindrucksvollen Bildershows.

Die Präsentation, zu der Gerhard Albicker dieses Mal eingeladen hatte, führte nach Südpatagonien, einer windumtosten Region am Südende des amerikanischen Kontinents. Eigentlich habe er in dem Jahr nach Nepal reisen wollen, erzählte Gerhard Albicker zur Pause dem Publikum im Großen Sitzungssaal des Ühlinger Rathauses. Doch in dem Jahr gab es in Nepal das schwere Erdbeben, die Reise fiel aus. Das Schicksal der Menschen in den einsamen und vergessenen Bergregionen des Himalaja-Staates berührte den Bergwanderer sehr.

Initiiert von einer Wanderkollegin, der Hamburger Professorin Birgit Spies, unterstütze er eine private Spendenaktion in der Bergregion Golche. Dort wurde in einem der zerstörten Dörfer mit 500 Euro ein einfaches Schulgebäude errichtet. Dieses eher als offener Schuppen zu bezeichnende Gebäude bedeutet dort für die Kinder die Möglichkeit von Bildung und damit die Welt, so Gerhard Albicker.

Auch die Einnahmen aus der Reisepräsentation im Ühlinger Rathaus von 720 Euro sollen als Spende nach Nepal gehen. Bei einer früheren Reise hatte Albicker bereits Einblicke in das Leben in Nepal bekommen sowie Kontakte zu Sherpas geknüpft. Durch diesen persönlichen Kontakt habe ihn das Schicksal der Menschen in den einsamen Bergregionen besonders berührt, berichtet Gerhard Albicker. Seine Kollegin Birgit Spies regte eine Spendenaktion an. Spontan stellte Gerhard Albicker 500 Euro zur Verfügung. "Leider konnte ich Ende letzten Jahres nicht selber nach Nepal mitreisen", sagte Albicker.

So reiste Birgit Spies allein in die Bergergion Golche. Auch die Berichte von Spies von ihren Besuchen vor Ort zeugen von bitterer Armut und Hoffnungslosigkeit in den abgelegenen Bergdörfern Nepals. Damit die Gelder auch wirklich vor Ort bei den Menschen ankommen, arbeiten die beiden engagierten Bergwanderer mit der Organisation "Frieden macht Schule e.V." zusammen. Mit dem Geld kann in Nepal viel erreicht werden, meint Gerhard Albicker mit Dank an die Spender.

