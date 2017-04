Ühlingen-Birkendorf Ehrungen für Sänger des Kirchenchors Untermettingen

Der Kirchenchor Untermettingen blickt auf viele gelungene Auftritte zurück und ehrt langjährige Mitglieder. Die Mitglieder bestätigen bewährten Vorstand.

Untermettingen (sbw) Die Freude am Chorgesang, aber auch die Geselligkeit sind ein Markenzeichen des Kirchenchors Untermettingen. Nicht nur Leistung zähle, auch die Freude, so Vorsitzende Luzia Limberger-Sieber. Dies zeigt sich auch in der Treue aktiver Sängerinnen und Sänger.

Die Vorsitzende konnte Silvia Brogle für 40 Jahre aktives Singen und der Liebe zur Musica Sacra auszeichnen und überreichte die Urkunde des Diözesan Cäcilienverbandes. Silvia Brogle war zudem 18 Jahre Kassiererin des Kirchenchores und in all den Jahren habe man viel gemeinsam erlebt, so die Vorsitzende. Eine besondere Treue und Engagement ist auch die Bereitschaft sich in der Vorstandschaft zu engagieren: 30 Jahre ist Brigitta Bichlmeier stellvertretende Vorsitzende und ebenfalls 30 Jahre ist Regina Lamy Notenwartin. Thomas Böhler singt 25 Jahre im Kirchenchor Untermettingen, Maria Stoll 55 Jahre.

An zahlreichen Anlässen wurde im vergangenen Vereinsjahr der Chorgesang zum besten gegeben. Darüber berichtete Schriftführerin Gabriela Lüber. Besonderes Erlebnis war der Besuch des Gospelchores Haigerloch, der Gottesdienst im Wildgehege in Waldshut, den man gesanglich mitgestaltete, die Verabschiedung von Gemeindereferentin Sonja Weißenberger, das Lichterfest und der Begegnungsnachmittag mit den Flüchtlingen. Auch der Ausflug nach Bad Säckingen blieb in Erinnerung. Insgesamt waren 15 Auftritte und 38 Proben zu bewältigen. Der durchschnittliche Probenbesuch lag bei 76,3 Prozent. Regina Lamy lobte die besten Probenbesucher Ursula Hohenreuther, Stefan Alex und Paula Mockler mit einem Präsent. Kassiererin Claudia Beil konnte von einem positiven Kassenstand berichten.

Die Neuwahlen brachten einen einstimmigen Vertrauensbewies für das bestehende Team mit Vorsitzender Luzia Limberger-Sieber, stellvertretender Vorsitzender Brigitta Bichlmeier, Kassiererin Claudia Beil, Schriftführerin Gabriela Lüber und den Beisitzerinnen Claudia Hasenfratz und Michaela Gantert. Melanie Staller, die den Chor stellvertretend für Chorleiter Wolfram Staller zeitweise leitet, zeigte sich zufrieden. Die stellvertretende Vorsitzende Brigitta Bichlmeier dankte der Vorsitzenden für ihr Engagement und die vielen Ideen. Ortsvorsteherin Silvia Zeitz sprach ihren Dank namens der politischen Gemeinde und Pfarrer Thomas Schwarz für die Pfarrgemeinde aus.

Der Kirchenchor

Der Kirchenchor Untermettingen, der Cäcilienverein ist seit über 290 Jahren seit seiner Gründung der älteste Verein in der Gemeinde und hat derzeit 24 Sänger. Chorleiter ist Wolfram Staller, Vorsitzende ist Luzia Limberger-Sieber. Kontakt: Telefon 07743/57 92.

