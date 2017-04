Ühlingen-Birkendorf Ehrungen beim Ortsverband Ühlingen-Birkendorf

Ehrungen stehen bei der Hauptversammlung des Ortsverbands Ühlingen-Birkendorf im Mittelpunkt. Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt würdigt langjährige Mitglieder.

Ühlingen-Birkendorf (pab) Die Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt eröffnete die Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands und zeigte sich erfreut über die zahlreiche Teilnahme. Wahlen standen keine an und so schritt sie zur Ehrung langjähriger Mitglieder: „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn ein Verein oder eine Partei Mitglieder hat, die über Jahrzehnte die Treue halten – und das ist eine besondere Ehrung wert.“

So konnten Ekkehard Blank (Hürrlingen) und Gerhard Fechtig (Berau) eine Urkunde über 25 Jahre und Felicitas Reichardt (Birkendorf) über 40 Jahre Mitgliedschaft entgegen nehmen. Besonderer Dank galt Stefan Alex und Adolf Isele, die auf 50 Jahre Treue zur Partei und Engagement im Ortsverband zurückblicken können. Stefan Alex sei ein unverzichtbares Urgestein im Ortsverband. Adolf Isele, der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, ist Ehrenvorsitzender und allen als Kämpfer für den ländlichen Raum bekannt. Für die geleistete Arbeit dankte Gabriele Schmidt allen Jubilaren und überreichte neben den Urkunden eine Ehrennadel und Geschenke des Ortsverbandes.

Im Juni organisiert der Ortsverband eine Fahrt nach Berlin. Eine zweite Fahrt geht nach Stuttgart in den Landtag, wo nach einer Führung durch das Haus ein Gespräch mit Felix Schreiner auf dem Programm steht. Außerdem hat der Vorstand ein Sommerprogramm für die Ortsteile beschlossen. Einzelheiten sind auf der Homepage der CDU zu finden (www.

cdu-uehlingen-birkendorf.de). Werner Dörflinger, der Ehrenvorsitzende des CDU-Kreisverbands und langjähriges Mitglied des Bundestages, referierte zum Thema „Ist die Demokratie in Gefahr?“ Die Idee des Ortsverbandes, Ehrungen mit einem nachdenklichen Thema zu verbinden, begeisterte Dörflinger und so war er auch gerne bereit, den Termin wahrzunehmen. „Der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Bürgern, die von ihrer Freiheit verantwortlich Gebrauch machen, sich für das Gemeinwohl und auch für andere Menschen einsetzen.“ Leitgedanke seines Vortrages war ein Satz von Barack Obama „Die Demokratie ist am meisten in Gefahr, wenn sie selbstverständlich scheint.“

Bedenken äußerte Dörflinger über eine immer stärker werdende Reglementierung von oben nach unten. Demokratie braucht ein Gespür für die „Gekränkten“ der Gesellschaft. Trotz vieler Probleme sieht Dörflinger unsere Demokratie nicht in Gefahr, solange Menschen sich auf unsere Grundlagen besinnen und über Grundsätze, Leitlinien und Alternativen diskutieren. In der anschließenden Diskussion standen Probleme des ländlichen Raumes im Mittelpunkt.