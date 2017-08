Ühlingen-Birkendorf Echte Schau: Harley- und Oldtimer-Treffen kommt an

Das Harley- und Oldtimertreffen in Birkendorf stößt auf gute Resonanz. Auch das Rahmenprogramm trifft den Besucher-Geschmack.

Birkendorf – Mit dem Geschwisterduo Kaltenbrunn aus Löffingen wurde am Freitagabend bei bayrischem Abend in Dirndl und Lederhosen das 22. Harley-Davidson- und Oldtimertraktoren-Treffen in Birkendorf eröffnet. Das Duo brachte die Besucher im Festzelt in ausgelassene Stimmung. Die Veranstalter Hartmut Kaiser und Wolfgang Matt vom Schlüchttal-Camping hatten 2015 überlegt, das Harley-Davidson und Oldi-Traktoren-Treffen nach der 20. Auflage zu streichen. Die beiden kamen aber aufgrund der Reaktionen der Biker und Traktorenfreunde zu dem Schluss: „Das Treffen hat früher Tausende von Besuchern angezogen, da macht man nicht einfach Schluss.“

Angefangen hatte es mit dem Sportplatzbau, bei dem die Pioniereinheit der US-Army Darmstadt in Birkendorf fast kostenlos die Erdplanierung besorgte. Colonel Mitchell, Harley-Davidson-Fahrer, animierte damals die beiden Campingplatzbetreiber Hartmut Kaiser und Wolfgang Matt, im Schlüchttal ein Harley-Davidson-Treffen zu veranstalten. Die Amerikaner sind zwischenzeitlich nicht mehr in Darmstadt stationiert. Biker Herry (Heribert) Panzer aus Waldshut-Tiengen und Christian Kress vom Bodensee sind schon jahrelang jedes Jahr dabei. „Wir lieben dieses Treffen, den Ort und die Waldschenke. Hier stimmt einfach alles. Die Infrastruktur Waldschenke, die schöne Lage und Campingplatz sind einfach perfekt. Freundschaften mit den GIs bleiben auch über den Ozean hinweg bestehen. Wir tauschen uns über Facebook aus“, berichten die beiden.

In diesem Jahr waren es nicht mehr so viele Harleys wie früher, trotzdem waren alle Beteiligten hoch zufrieden. Das Wetter war auch perfekt. Emil Zimmermann von den Oldi-Traktorenclub Küssaberg stellt fest: „Es werden immer mehr. 2016 waren es 60 Traktoren, heute sind 85 Traktoren-Oldtimer dabei.“ An den Geschicklichkeitsspielen nahmen 15 Traktorfahrer teil. Sie bewiesen ihre Fahrkünste: Balance auf einer Wippe und Holzstamm halten und befahren, mit Traktor und Wagen zurückstossen, Bälle vom Traktor aus in verschieden große Eimer werfen und Hindernisfahren mit Wasser. Den 1. Platz belegte Manfred Huber, Küssaberg, vor Markus Morath, Grafenhausen und Emil Zimmermann, Küssaberg. Danach feierten die Festbesucher im und vor dem Festzelt mit musikalischer Unterhaltung durch die Kapelle Hard Polka Wage. Zum Rahmenprogramm gehörten auch das Schauschmieden und die Vorführungen des 14-jährigen Trialsportlers Moritz Rebmann, der erst vor kurzem die Baden-Württembergische Meisterschaft im Trialmotorsport gewann. Am Montagabend war die Bevölkerung zum Handwerkervesper mit musikalischer Unterhaltung durch die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag eingeladen.