Ühlingen-Birkendorf Dorfhalle in Brenden steht im Fokus der Bürgerversammlung

Dorfhalle in Brenden steht im Fokus der Bürgerversammlung

Bürgerversammlung in Brenden war gut besucht. Ortsvorsteher hält Rückschau und Ausblick.

Zur Bürgerversammlung trafen sich die Brendener in ihrer Dorfhalle. Sie wird in den kommenden zwei Jahren im Fokus der Sanierungsmaßnahmen der Berggemeinde stehen, denn sie ist bei Weitem nicht mehr als zeitgemäß und sicher zu betrachten. Dies war das Ergebnis einer brandschutztechnischen Überprüfung im vergangenen November.

Lediglich für maximal 120 Personen könnte sie noch freigegeben werden und wer die beliebten und bekannten Veranstaltungen in Brenden kennt, weiß, dass das nicht ausreicht. „Hier war schnelles Handeln gefragt, da sonst das bekannte Guggenmusiktreffen gefährdet war“, betonte Ortsvorsteher Ralf Isele.

Er dankte der Gemeinde für das schnelle Handeln und das Bereitstellen der finanziellen Mitteln aber auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, vorneweg der Guggenmusik für das schnelle vorläufige Beseitigen von Mängeln. Rauchmelder in allen Räumen, Verbesserung der Fluchtwegsituation.

An der Bühne wurde eine weitere Tür mit Außentreppe angebracht, ein Hydrant wurde vor der Halle installiert. Durch die schnelle Ausführung der dringlichsten Maßnahmen wurde rechtzeitig vor dem Guggenmusiktreffen die Halle für maximal 250 Personen freigegeben, mit der Maßgabe, dass bei Veranstaltungen das Löschfahrzeug der Berau-Brendener Wehr vor Ort sein muss. Die Maßnahmen konnten noch in 2016 abgerechnet werden, für weitere Maßnahmen stehen für 2017 23 000 Euro im Haushalt zur Verfügung und 15 000 Euro für Planungskosten.

Nach der Bürgerversammlung 2018 soll dann mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden, 100 000 Euro sieht die Finanzplanung zunächst vor. Man hofft bis Ende 2018 mit den Arbeiten fertig zu sein, dann sollte die Dorfhalle für 350 Personen zur Verfügung stehen.

Weitere geplante Maßnahmen in Brenden sind die Neugestaltung der Leichenhalle und ein neues Gräberfeld auf dem Friedhof. Im Frühjahr soll wieder eine Dorfputzete stattfinden, eine Ruhebank ist gegenüber des Sängerhauses vorgesehen. In seinem Rechenschaftsbericht wies Ralf Isele auf die getätigten Maßnahmen im vergangenen Jahr hin, wie die Schaffung eines Volleyballplatzes. Jetzt soll noch ein Gerätehäuschen auf Vordermann gebracht werden. Neu gestrichen wurden die Buswartehäuschen im Dorf und Richtung Staufen. In der Dorfstraße wurde der Bereich zwischen Rathaus und Kirche erneuert, der Gehweg beim Sängerhaus wurde rollstuhl- und kinderwagengerecht gestaltet. Neue Ortseingangsschilder wurden angebracht. Die beiden Wanderparkplätze Richtung Schwarzabruck und im Feriendorf wurden saniert, dies im Zuge des neuen Premiumwanderweges „Rappenfelsen“.

Über die Arbeit des Gemeinderats referierte Gemeinderat Otmar Bockstaller und Bürgermeister Tobias Gantert informierte über den Haushalt, die Flüchtlingssituation in der Gemeinde und den Wunsch nach dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe.

Die Bürgerversammlung wurde von der Trachtenkapelle Brenden unter Leitung von Dietmar Würth musikalisch umrahmt.