Ühlingen-Birkendorf Die Öffnungszeiten der Touristinformation Ühlingen-Birkendorf ändern sich

Die Gemeinde verhindert eine Schließung der kaum ausgelasteten Anlaufstelle für Gäste und Gastgeber. Die Touristinformation hat nun von Mai bis September dreimal wöchentlich geöffnet.

Für die Touristinformation im Haus des Gastes in Birkendorf sind neue Öffnungszeiten festgelegt worden. Damit ist auch die Schließung der Touristinformation oder der Ersatz durch technische Einrichtungen verhindert worden. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Gantert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Touristinformation ist künftig von Januar bis April geschlossen, von Mai bis September drei Tage pro Woche von 9 bis 12 Uhr geöffnet und von Oktober bis Dezember bleibt sie geschlossen. In allen Schulferien wird die Touristinformation zudem an fünf Tagen pro Woche von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein. Zudem gibt es wöchentlich einen sogenannten Gastgebertag, an dem sich die Vermieter mit Informationen versorgen können. Durch diese verlässlichen Öffnungszeiten, in denen die Gäste das Angebot auch nutzen, wird eine bessere Betreuung der Gäste gewährleistet. Dies ist auch ganz im Sinne des Tourismusvereins, der die teilweise unregelmäßigen Öffnungszeiten in der Vergangenheit kritisierte.

Die Situation der Touristinformation wurde gemeinsam mit dem Vorstand des Tourismusvereins, der Gemeindeverwaltung, Ortsvorsteher Norbert Schwarz und Mitarbeiter der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) analysiert. Im Vorfeld hatten die Mitarbeiter der Touristinformation eine Statistik über die betreuten Kunden geführt, woraus sich ergab, dass im Jahr 2016 in Birkendorf im Schnitt etwas mehr als zwei Gäste pro Öffnungstag betreut wurden, dazu kam noch ein Gastgeber. Allerdings ist die Verteilung im Jahresverlauf schwankend, in den Monaten Juli und August stieg die Zahl auf sechs Gäste und zwei Gastgeber pro Tag.

Die geringen Nutzerzahlen resultieren auch aus der Möglichkeit der Gäste, sich im Internet umfassend zu informieren, viele Gastgeber bieten ihren Gästen eine vielfältige Beratung an, ebenso benötigen Stammgäste und Geschäftsreisende kaum Beratung.

Personalressourcen, die durch diese neuen Öffnungszeiten frei werden, sollen künftig, so der Vorschlag der HTG, in der Touristinformation Grafenhausen-Rothaus eingesetzt werden. Die neu vereinbarten Öffnungszeiten führen zu einer Öffnungszeit von 352 Stunden. Der neu entstandene Differenzbetrag, so die Meinung mehrerer Gemeinderäte, sollte von der HTG zurückbezahlt werden. Dies wird Bürgermeister Tobias Gantert mit der HTG abklären.

Der Gemeinderat beschloss, den Fremdenverkehrsausschuss wieder zu aktivieren und ihn entsprechend zu besetzen. Nach der Kommunalwahl 2014 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Fremdenverkehrsausschuss ruhen zu lassen. Der Ausschuss soll nun eine Plattform für den regelmäßigen Austausch zwischen Gemeinderat und Gastgebern sein. Dem Ausschuss gehören neben Bürgermeister Tobias Gantert fünf Vertreter der Gastgeber, ein Vertreter der HTG und sechs Gemeinderäte an. Der Tourismusverein wird die Vertreter noch benennen. Vonseiten des Gemeinderats sind von den Freien Wählern Peter Meyer, Norbert Schwarz und Guido Fuchs, von der CDU-Fraktion Christoph Wehle, Manfred Brutschin und Silvia Zeitz dabei.