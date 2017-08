Ühlingen-Birkendorf/Riedern am Wald Die Mitglieder des FSV Riedern legen sich für den Sportplatzumbau ins Zeug

Die Sportplatzsanierung und -erweiterung in Riedern am Wald geht gut voran. Der Bautrupp des FSV Riedern meistert die Eigenleistungen hervorragend.

Sanierung und Vergrößerung des Sportplatzes am Hasenwald in Riedern am Wald halten die Vereinsmitglieder auf Trab. Nach langwierigen Verhandlungen kann der Sportplatz des FSV Riedern am Hasenwald nun saniert und um vier Meter verbreitert werden. Unmittelbar nach dem alljährlichen Pfingstsportfest waren die ersten Anzeichen sichtbar. Die Trainerhäuschen, die Zuschauerbänke und die Bandenwerbung waren abgebaut worden. Der Startschuss für die Sportplatzsanierung war gefallen.

Die Bauleitung der Maßnahme obliegt Joachim Baumeister. In seinen Händen liegen darüber hinaus auch die Planung und die Finanzierung. In der Finanzierung sind auch Eigenleistungen der Vereinsmitglieder angesetzt. Der erste Teil der Eigenleistungen war für den Unterbau des Sportplatzes zu erbringen. Für die Be- und Entwässerung des Platzes wurden 780 Meter Dränagegräben gezogen. Die Arbeitseinsätze wurden von Alfons Selb, Meinrad Gisi und Uwe Reichenbach vorbildlich organisiert. Ein verlässlicher Helferstamm stand dem Organisationsteam für die Arbeitseinsätze, die wöchentlich am Dienstag, Donnerstag und Samstag angesetzt waren, zur Seite. Mit und auf den Baumaschinen wurden die Arbeiten von Clemens Pfaff hervorragend unterstützt.

Mit der Umsetzung der Eigenleistungen durch den vereinseigenen Bautrupp ist Bauleiter Joachim Baumeister außerordentlich zufrieden. "Die haben ganz toll geschafft", lautet sein Urteil. Auch der Vorsitzende vom FSV, Ralf Reichenbach, ist froh, dass bereits ein großer Abschnitt hervorragend geschafft worden ist. Jetzt wird Ende August die Firma Haas, eine Spezialfirma für Sportplatzbau aus Roggenzell, die weiteren Arbeiten aufnehmen.

Der alte Rasen wird dabei abgetragen und etwa fünf Kilometer Sickerschlitze werden quer zur Dränage eingebaut. Auf den Unterbau wird eine acht Zentimeter hohe Rasentragschicht aufgebracht. Je nach Witterung werden diese Arbeiten vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen. Der neue Rasen muss dann ungefähr ein Jahr ruhen, bevor er belastbar und bespielbar ist. Der Spielbetrieb kann frühestens für die Vorrunde im Jahr 2018 eingeplant werden.

Im Jahr 2018 kann der FSV Riedern am Wald 1928 außerdem das 90-jährige Vereinsbestehen feiern und in diesem Zusammenhang auch gleich den neuen Sportplatz einweihen.