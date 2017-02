WaldshutTiengen Die Landfrauen Berau leisten viel für den Ort

Viel Lob für Engagement der Landfrauen. Agnes Gantert, die seit 25 Jahren an der Spitze des Vereins steht, jetzt Ehrenvorsitzende.

Berau (eli) "Bildung, Fröhlichkeit, Gemeinsame Interessen" – mit diesem Leitwort begrüßte die Vorsitzende der Landfrauen Berau, Agnes Gantert, die zahlreich erschienen Mitglieder zur Hauptversammlung im "Rössle". Hierzu waren auch Bürgermeister Tobias Gantert, Ortsvorsteher Alexander Weiss und die stellvertretende Bezirksvorsitzende Monika Zurin anwesend.

Schriftführerin Margot Meyer erinnerte unter anderem an das Frühstücksbuffet im "Schwester Agnes Haus" und das Bewirten und Unterhalten der Senioren, das bereits zum 20. Mal durchgeführt wurde. Außerdem betreuen die Landfrauen die Flüchtlinge im Ort. Für das Erntedankfest haben die Landfrauen den Wagen mit der Erntekrone übernommen. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich die Adventsfenster. 15 Frauen haben 227 Stunden in die Pflege der Anlagen im Ortsteil Berau und den Kirchenschmuck in der Pfarrkirche gesteckt. In zwei Gymnastikgruppen, unter der Leitung von Claudia Studinger und Martina Hepp, halten sich die Landfrauen fit. Große Resonanz fand der Nähworkshop mit Kerstin Kaiser. Der Jahresausflug führte an den Bodensee. Aus dem Kassenbericht von Marina Matt ging hervor, dass der neue Aufbau des Wagens für das Erntedankfest hohe Ausgaben erforderte. Die Einnahmen von den Adventsfenstern wurden unter anderem gespendet an die Klinikclowns nach Freiburg, an das Projekt Kinderherzen und das Projekt Himalaya. Bürgermeister Tobias Gantert bedankte sich bei den Frauen für ihr Engagement. "Ihr sorgt für Begegnungen, ihr sorgt dafür, dass man das machen kann, was man gerne macht, Ihr lebt das Gemeindemotto Miteinander – Füreinander ich wünsche Euch für die Zukunft alles Gute."

Unter der Regie von Ortsvorsteher Alexander Weiß wurden Vorsitzende Agnes Gantert, Stellvertreterin Elisabeth Isele, Schriftführerin Margot Meyer und die Beisitzerinnen Birgit Böhler, Karin Hallenbarter, Jutta Kromer und Christel Wiedner wiedergewählt. Die bisherige Kassiererin Marina Matt gab nach zwölf Jahren den Posten ab und wurde mit viel Applaus für die gute Arbeit verabschiedet. Nachfolgerin ist Christine Engelhardt. Alexander Weiß betonte: "Überall steckt Eure Handschrift drinn. Was Ihr Landfrauen leistet, könnten wir mit Geld gar nicht bezahlen." Seit 25 Jahren steht Agnes Gantert an der Spitze der Landfrauen Berau. Elisabeth Isele überreichte ihr eine Urkunde und Blumen und ernannte sie zur Ehrenvorsitzenden.

Die Versammlung hat sich mit einem kräftigen Applaus bedankt. Stellvertretende Bezirksvorsitzende Monika Zurin hob die Wichtigkeit und das große Ansehen der Landfrauen hervor und beglückwünschte die neue Ehrenvorsitzende. "Ich hatte noch nie eine Ehrenvorsitzende, die in ihrem Amt weitergemacht hat." Agnes Gantert hat sich für das Vertrauen und für die gute und unkomplizierte Mithilfe bei allen und besonders bei der Vorstandschaft bedankt. "Herzlichen Dank auch an unsere Männer daheim, die brauchen wir auch manchmal." Agnes Gantert informierte über Vorhaben, etwa, dass die Landfrauen einen Ferientag für die Kinder anbieten.