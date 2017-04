Ühlingen-Birkendorf Die KLJB Riedern-Hürrlingen wählt einen neuen Vorstand

Die katholische Landjugend Riedern-Hürrlingen wählt fast den vollständigen Vorstand neu, nur Schriftführerin Lena Rhode bleibt weiterhin im Amt.

Zur Hauptversammlung der KLJB im Landjugendraum hieß der Vorsitzende Josua Philipp den Präses Pfarrer Thomas Schwarz und Pfarrgemeinderäte sowie die Orstvorsteher Albert Baumeister von Riedern und Christoph Wehle von Hürrlingen willkommen. Die katholische Landjugend engagiert sich sowohl in der Pfarrgemeinde als auch in den beiden Ortschaften vielseitig und versteht es außerdem auch vortrefflich, Unterhaltsames für die Bevölkerung auf die Beine zu stellen.

Albert Baumeister leitete die Neuwahlen. Es standen alle Posten zur Wahl und wurden fast durchweg neu besetzt. Schriftführerin Lena Rhode hat erneut kandidiert. Neugewählt wurde zum Vorsitzenden Adrian Preiser, zum stellvertretenden Vorsitzenden Marvin Fingermann. Die Kasse hat Ann-Kathrin Maier übernommen, zu Beisitzern wurden Julian Bucher, Fabio Di Candia, Elias Duttlinger und Matthias Ilnicka gewählt.

Albert Baumeister zeigte sich erfreut, dass sich bei der Landjugend immer Personen finden, die bereit sind, ein Amt zu übernehmen, er hat auch im Namen der Ortschaften Hürrlingen und Riedern vor allem den Gewählten für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, herzlich gedankt. Pfarrer Thomas Schwarz hat in seinen Dankesworten insbesondere den gelungenen Seniorennachmittag hervorgehoben. "Es ist euch gelungen, alle in das Programm einzubeziehen. Es war sehr unterhaltsam."

Die zahlreichen Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr hat Schriftführerin Lena Rhode mit ihrem Bericht noch einmal in Erinnerung gerufen. So hat die KLJB sich an Pfingsten beim Sportverein am Grümpelturnier beteiligt und wurde für das schönste Kostüm prämiert. An Fronleichnam haben sich die Jugendlichen mit dem Legen von einem Blumenteppich eingebracht. Sie haben den Seniorennachmittag im Dezember gestaltet. Die Geselligkeit wurde bei einer Party mit DJ Haddi Hardliner und beim Speckessen bei der Landjugend in Bettmaringen gepflegt. Ein dreitägiger Ausflug führte nach Elzach-Oberprechtal in den Lasermaxx und ins Bowling-Center.

Mit der Beteiligung an der 1200-Jahrfeier in Ühlingen und dem traditionellen Fasnetfür wurde erfolgreich in die Vereinskasse gewirtschaftet. Die Kassiererin Annika Schäfer hat die Ein- und Ausgaben vorgetragen und Ann-Kathrin Maier hat ihr eine ordentlich und gut geführte Kasse bestätigt.

Einen besonderen Dank zollten die Pfarrgemeinderäte der KLJB für die Mithilfe beim Treppenwinkel, für die Stiftung eines Bänkles vor der Kirche und für ihren Einsatz beim Herrichten von einem weiteren Raum im Kloster. Lena Rhode und Ann-Kathrin Maier werden künftig die KLJB im Gemeindeteam vertreten. In das neue Vereinsjahr wird die KLJB im Mai mit ihrem diesjährigen Ausflug starten. Er führt in den Kletterpark in Titisee. Dort werden im Klettergarten die eigenen Grenzen der Mitglieder ausgetestet.