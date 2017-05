Ühlingen-Birkendorf Die Grundschüler aus Birkendorf sind mit Ehrgeiz und Spaß bei der Vorbereitung zum Mini-Marathon

Nachwuchssportler aus der Grundschule Birkendorf hoffen auf möglichst gute Platzierungen beim Mini-Marathon in Tiengen.

Birkendorfer Grundschüler fiebern dem Mini-Marathon entgegen. „Die Schule nimmt seit vielen Jahren am Mini-Marathon in Tiengen teil und möchte ihnen auch in diesem Jahr das Erlebnis nicht vorenthalten, Teil dieser grandiosen Sportveranstaltung zu sein“, so Anja Plasa, Rektorin der Grundschule.

Seit einigen Wochen treffen sich die Kinder der Grundschule Birkendorf freiwillig regelmäßig nachmittags zum Lauftraining. Markus Tröndle vom Skiclub Schlüchttal gestaltet das Training. Er wird unterstützt durch die Lehrerinnen der Schule und sportliche Eltern. Vor allem das spielerische Aufwärmen auf dem Schulhof sowie eine Belohnung nach dem Bewältigen der immerhin 2,1 Kilometer langen Strecke geben für die Grundschüler den nötigen Anreiz, alle Kräfte zu mobilisieren und durchzuhalten.

„Wir sind ganz schön schnell“, stellte eine selbstbewusste Erstklässlerin fest. Die Kinder freuen sich riesig auf den 16. Mai und jedes Kind hofft, schnell genug zu sein, um unter die ersten zwölf Läufer und damit in die teilnehmende Schulmannschaft zu kommen. Aber auch wenn das nicht klappen sollte, war die Trainingszeit eine schöne Erfahrung für die Kinder und hat viel Spaß gemacht.