Ühlingen-Birkendorf Die Ausstellung Klimaschutz kann jeder des Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf gibt Anregungen für ein umweltfreundliches Leben

Die Ausstellung „Klimaschutz kann jeder“ des Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf ist am Sonntag, 7. Mai, in Ühlingen zu sehen.

„Klimaschutz kann jeder“, so lautet das Leitwort der Ausstellung des Gewerbevereins Ühlingen-Birkendorf am Sonntag, 7. Mai, in der Schlüchtalhalle in Ühlingen, im Festzelt, in der Schlüchttal-Schule und auf dem Freigelände. 30 Aussteller, unterteilt in sechs praxisnahe Themenfelder, präsentieren sich, wobei der Fokus auf Energiesparen liegt.

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf bringt 2017 ihr Klimaschutzkonzept auf den Weg. Ziel des kommunalen Klimaschutzkonzepts ist es, eine umfassende energetische Ist-Zustandsdokumentation und Potenzialanalyse durchzuführen und Strategien sowie konkrete kommunale Maßnahmen für eine nachhaltige, klimafreundliche und energieeffiziente Energieversorgung der Gemeinde zu erarbeiten. „Die Gemeinde sieht sich als verantwortlicher Treiber und Vorbild für den kommunalen Klimaschutz.“ Diesen Worten von Bürgermeister Tobias Gantert sollen Taten folgen.

Der Gewerbeverein Ühlingen-Birkendorf unterstützt das Vorhaben und hat seit vielen Jahren in seinen Ausstellungen und Info-Veranstaltungen immer wieder das Thema Energiesparen publik gemacht und verfolgt. Auch in diesem Jahr wird es rund um und in der Schlüchttalhalle ein Bürgerforum mit dem Thema „Klimaschutz kann jeder“ geben. Die heimischen Betriebe werden alle Interessierten unter anderem zu „Erneuerbaren Energien“, „Energiesparen im Haushalt“ und weiteren Themen informieren. In sechs Themenfelder gliedert sich die Ausstellung auf: So geht es etwa um die Aktivitäten der Gemeinde, wie beispielsweise die Vorstellung des Klimaschutzkonzepts oder die Klärschlammtrocknung. In der Rubrik Erneuerbare Energien geht es um Photovoltaik, Wasserkraft oder alternative Heizsysteme.

Angesprochen werden auch die Themen Elektromobilität und energiesparendes Bauen, Fachfirmen beraten zu Dach- und Fassadendämmung, Fenster und Wintergärten, Finanzierungen und Förderprogramme. Auch die Vorstellung regionaler Produkte reiht sich ein.

Schau und Aussteller

Die Ausstellung beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Riedern am Wald, Mittagessen mit dem DRK-Steinatal, Kaffee- und Kuchen-Stube, angeboten wird ein Segway-Parcours, Ponyreiten und die Traktorenfreunde bieten Bähnlefahrten an. In der Schule zu sehen ist ein Malwettbewerb.

beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Riedern am Wald, Mittagessen mit dem DRK-Steinatal, Kaffee- und Kuchen-Stube, angeboten wird ein Segway-Parcours, Ponyreiten und die Traktorenfreunde bieten Bähnlefahrten an. In der Schule zu sehen ist ein Malwettbewerb. Die Aussteller: An der Ausstellung nehmen teil: Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Kraus Umwelttechnik, Energieagentur Lörrach, Rüde Elektroanlagen, Elektro Zimmermann, Sägewerk und Holzhandel Preiser, Thomas Bächle, Braun Holzwerk, Saniver Walter Seidel, Deutsche Post AG, Hochschwarzwald Touristik GmbH, Auto Tröndle, Handwerkskammer Konstanz, Radsport Baumbach, Alois Seebacher Landmaschinen, Motorgeräte Albicker, Rheiner und Villinger Ingenieurgesellschaft, Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, Volksbank Hochrhein, Gerhard Albicker Malermeister, Fensterbau Bernauer, Zimmerei Brunner, Edeka Fechtig, Breitwiesenhof Vermarktungsgesellschaft, Wellness Oase Berau Beate Schulz, Marktallerley Sylvia Maier-Konitzer, BUND, Nabu.

Informationen im Internet: www.gewerbeverein-uehlingen-birkendorf.de