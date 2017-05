Waldshut-Tiengen Die Altersstruktur macht der Ortsgruppe Schlüchttal des Schwarzwaldvereins Sorgen

Der Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Schlüchttal, bangt um seine Aktivitäten, wenn keine jüngeren Mitglieder gefunden werden können.

In der Begrüßung zur 47. Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Schlüchttal brachte der Vorsitzende Karl-Friedrich Riexinger seine Enttäuschung über die geringe Teilnahme – "belämmernd wenig Mitglieder" – zum Ausdruck. Der Einladung gefolgt waren Bürgermeister Tobias Gantert und die Ortsvorsteher Albert Baumeister aus Riedern und Klaus Müller aus Ühlingen. Die Ortsgruppe hat 112 Mitglieder, Schwachpunkt ist das hohe Alter vieler Mitglieder.

Viele ältere Mitglieder unterstützen den Verein finanziell. Schwierig ist das Einbringen von jungen Mitgliedern. Der Vorstand bewege sehr viel, und "das Klima kann nicht besser sein", sagte Riexinger. Die Zusammenarbeit mit den Bauhöfen und dem Forst sei vorbildlich. Die Wanderwege seien in einem guten Zustand. Die Mitarbeit von Wanderführern wäre wünschenswert. Das Mettma-Hüttenfest sei ein voller Erfolg gewesen. Den beliebten Wanderer-Eintopf hat Hartmut Kaiser gespendet. Wegewart Wilhelm Duttlinger betreut das Gebiet der Ortsgruppe, das die Wanderwege der Gemeinden Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf umfasst. Ihm galt ein besonderer Dank für das große Engagement.

Die Kasse wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen, erläuterte die Kassiererin Anita Riexinger. Zugeflossen sind die Gemeindezuschüsse von Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf. "Wir müssen dem Mitgliederschwund entgegenwirken, sonst bekommen wir ein Riesenproblem", sagte Riexinger. Die Homepage wurde aus finanziellen Gründen zurückgestellt.

Karl-F. Riexinger ehrte André Dumas für seine 25-jährige Mitgliedschaft und überreicht ihm eine Urkunde. Er bedankte sich bei ihm besonders für seine großen Einsätze bei den Hüttenfesten. In Abwesenheit wurde Anette Dumas ebenfalls für 25 Jahre geehrt.

Bürgermeister Tobias Gantert sprach dem Verein seine Wertschätzung aus: "Es ist beeindruckend, was ihr macht. Eure Arbeit ist auf sehr, sehr wenige Schultern verteilt." Der neue Rappenfelsensteig sei ein toller Weg, so der Bürgermeister. "Der Rappenfelsensteig ist deine Meisterleistung, das hast du fast alles alleine gemacht", diese besondere Anerkennung ging vom Wegewart Willhelm Duttlinger an Karl Riexinger.

Die Schriftführerin Dagmar Burkardt zeigte noch einige Überlegungen für die Zukunft auf. Auf dem Programm stehen ein historischer Rundgang in Ühlingen und eine meditative Wanderung durch den Wald. Außerdem will man mit dem Verein Historisches Berau zusammenarbeiten und Kontakte zu den Schulen pflegen.