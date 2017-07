Ühlingen-Birkendorf Der ehemalige Gemeinderat Stefan Alex wird 80 Jahre alt

Stefan Alex, ehemaliger Kommunalpolitiker und Aktiver in vielen Vereinen, so in Kirchenchor, Narrenzunft Wilderer und Feuerwehr, aber auch beim Pfarrgemeinderat, feiert runden Geburtstag.

Stefan Alex feiert im Untermettinger Weiler Löhningen seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar hat sein Leben der Landwirtschaft verschrieben. Geboren wurde Stefan Alex am 6. Juli 1937 in Lilienthal in Ostpreußen und wuchs im Kreise seiner sieben Geschwister in der elterlichen Landwirtschaft auf. Er erinnert sich noch heute deutlich an die schrecklichen Ereignisse des Krieges, als die ganze Familie die Heimat verlassen musste, 1945 floh sie vor dem Einmarsch der Roten Armee.

Über Holstein kam die Familie ins Lager Lonza, dann in die Lochmühle bei Berau, Bulgenbach bis sein Vater Leo 1955 einen Landwirtschaftsbetrieb in Dietlingen pachtete. Stefan Alex hatte seine Volksschulzeit inzwischen beendet, besuchte die Berufsschule in Grafenhausen, die Landwirtschaftsschule in Waldshut sowie die Bauernschule in Tiengen und machte eine Lehre in der Landwirtschaft in Ostrach. 1966 verheiratete sich Stefan Alex mit Elisabeth Geng aus Löhningen und konnte die Landwirtschaft seiner Schwiegereltern weiterführen. Doch nicht nur die Landwirtschaft lag Stefan Alex am Herzen, auch die Vereine seiner Gemeinde. Hatte er bereits 1959 die Landjugend in Weilheim mitbegründet, so engagierte er sich später in seinem Wohnort Untermettingen.

Der Jubilar ist heute noch nach mehr als 30 Jahren aktiver Sänger im Kirchenchor, seit 40 Jahren Mitglied in der Narrenzunft Wilderer. 40 Jahre war der Jubilar aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Untermettingen und 28 Jahre war er Mitglied des Pfarrgemeinderats der Pfarrei St. Jakobus, davon 15 Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Auch kommunalpolitisch war Stefan Alex tätig, 32 Jahre lang war er Gemeinderat in Untermettingen und später in Ühlingen-Birkendorf sowie im Ortschaftsrat Untermettingen. Zwar hat er die Landwirtschaft nun aufgegeben, doch gelegentlich hilft er seinem Sohn Martin oder seiner Ehefrau beim Brotbacken zweimal die Woche. Zu seinem Geburtstag gratulieren fünf Söhne mit Familien und elf Enkelkinder.