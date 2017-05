Ühlingen-Birkendorf Der Seniorenrat Ühlingen-Birkendorf bietet beim Seniorenhock einen Nachmittag mit Unterhaltung und gemütlichem Beisammensein

Beim gemeinsamen Seniorenhock des Seniroenrats Ühlingen-Birkendorf in Ühlingen gibt es ein vielfältiges Programm mit Musik und Humor.

Es gibt wenige Gemeinden mit so vielen Seniorengruppen wie in Ühlingen-Birkendorf. Unter dem Leitwort „Gemeinsam überwinden wir Berge und Täler“ haben sich die sechs Seniorenvereinigungen vor 14 Jahren zum Seniorenrat Ühlingen-Birkendorf zusammengeschlossen. Aus allen acht Ortsteilen arbeiten Ehrenamtliche zum Wohl der Senioren in dieser Institution mit. Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist der Seniorenhock, der abwechselnd in den Ortsteilen stattfindet. In diesem Jahr war Ühlingen an der Reihe. Senioren aus allen Ortsteilen und Mitglieder des VdK Ortsverbandes Ühlingen-Birkendorf trafen sich in der Schlüchttalhalle zu einem gemütlichen Nachmittag.

Der Seniorenrat hatte ein großes musikalisches Programm mit Einlagen zusammengestellt. Bürgermeister Tobias Gantert nahm die Gelegenheit wahr, allen zu danken, die zu diesem Nachmittag beitrugen. Ebenso ging der Dank an alle Seniorenvereinigungen in der Gemeinde, die allmonatlich ein Programm anbieten und sich für die Mitbürger einsetzen. Er hob hervor, dass die Gemeinde diese Initiativen durch Zuschüsse unterstütze. In diesem Jahr gibt es erstmals einen gemeinsamen Ausflug an den Kaiserstuhl, der auf großes Interesse stößt, die Kosten für die drei Busse übernehme die Gemeinde. Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller, der den Ort vorstellte, lobte das Ehrenamt in den Dörfern. Er informierte, dass man ab 2018 das Dorffest der Gemeinde in ein Hoffest umfunktioniere, das dann auf dem Breitwiesenhof stattfinden wird.

Mehr als zehn Jahre alt ist das Seniorenorchester Ühlingen-Birkendorf, das aus Mitgliedern verschiedener Musikvereine der Gemeinde besteht, allerdings spielen nicht nur Senioren mit. Erstmals stand es unter der Leitung von Paul Maurer und trug mit seinen Melodien zur Unterhaltung bei. Auch die Kinder des Kindergartens Ühlingen trugen in einem Non-Stopp-Programm zur Unterhaltung bei, mit ihren fröhlichen Stimmen luden sie zum Mitsingen ein.

Conny und Sonja Mülhaupt hatten mit ihrem Sketch die Lacher auf ihrer Seite. Der Kirchenchor Riedern am Wald unter der Leitung von Wolfram Staller holte musikalisch den Frühling in die Schlüchttalhalle, der Männerchor Berau unter der Leitung von Manfred Vondrach erfreute mit einem bunten Liederstrauß und animierte die Gäste, bekannte Lieder mitzusingen. Für die Organisation und Bewirtung sorgte die Ühlinger Seniorenvereinigung „die geselligen Schlüchttäler“. Zwischen den Darbietungen und danach blieb genügend Zeit für die älteren Mitbürger zur Kommunikation.

Die Mitgliedsvereine

Der Seniorenrat Ühlingen-Birkendorf fasst die Seniorenarbeit in den Ortsteilen der Vier-Täler-Gemeinde zusammen. Ihm gehören an: das Altenwerk Berau-Brenden, der Seniorenclub Birkendorf, die Senioren Obermettingen, die Fidelen Steinatäler Untermettingen, die Geselligen Schlüchttäler Ühlingen und die Senioren Riedern am Wald-Hürrlingen. Vorsitzender ist Wolfgang Duttlinger, Kontakt unter der Telefonnummer 07743/92 00 17.