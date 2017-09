Ühlingen-Birkendorf Der Naturena-Badesee in Birkendorf geht in die Winterpause

Der Naturena-Badesee in Birkendorf geht in die Winterpause

Die Badesaison beim Naturena-Badesee in Birkendorf endet mit 10 000 Besuchern, 2000 mehr als im Vorjahr. Das Team ist noch einige Zeit mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt.

Die Saison am Naturena-Badesee geht zu Ende. Am Freitag, 8. September, war der letzte Badetag im Naturerlebnisbad in Birkendorf. Bürgermeister Tobias Gantert lobte das Badesee-Team: "Es hat alles wieder hervorragend geklappt. Wir können mit mehr als 10 000 Badegästen mit der Saison rundum zufrieden sein. Die 14-tägigen Wasserproben des Heppeler Instituts ergaben immer beste Werte, dank der guten Pflege. Wir sind mit dem ganzen Team hoch zufrieden." 2016 waren es 8000 Badegäste.

Für Bademeister David Kowalle hat die Wasserqualität höchste Priorität. Er erklärte: "Da muss man von Anfang an hinterher sein. Im März wurde das Wasser abgelassen und das Becken gereinigt. Etwa zwei Wochen dauerte dann die Befüllung. Seit der Regenerationsteich neu angelegt ist, gibt es nicht mehr viele Algen, aber man muss ab der Befüllung konsequent schauen, dass das Wasser sauber bleibt. Pro Besucher gibt es einen Richtwert, wie viel Frischwasser zugeführt werden muss." Kowalle ist seit der Saison 2011 beim Birkendorfer Naturena-Badesee für die Sicherheit verantwortlich. Er sorgt aber auch für die Sauberkeit und Pflege der Anlage rings um den Schwimmbereich.

Das Naturerlebnisbad entstand im Jahr 2002 aus dem früheren Waldbad Birkendorf und wird von der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf als Naturerlebnisbad betrieben. Eine Wohlfühlecke mit einer Sitzgarnitur aus Europaletten und einer Himmelsliege wurde neu eingerichtet. Das Kinderbecken wurde im vergangenen Jahr vollständig erneuert und mit Sonnenschirmen bestückt. Das Planschbecken wird täglich gereinigt und mit frisch gefiltertem Wasser aus dem Regenerationsteich neu befüllt.

Sonny Buchmüller und Gerlinde Fleig sind für die Bewirtung im Kiosk und für den Unterhalt der Kioskanlage zuständig. In den Sommerferien wurden sie von zwölf Ferienjobbern im Naturena-Bad abwechselnd unterstützt. Das Badesee-Team sorgte auch während der Saison für kleine Höhepunkte. Bei der Eröffnung der Badesaison gab einmal mehr die Band Stone Free ein Konzert. Am Anfang und gegen Ende der Saison am 3. September hat das Badesee-Team zum Brunch eingeladen. Die Veranstaltungen, die inzwischen schon Tradition haben, sind äußerst beliebt und immer gut besucht.

"Die Anlage ist inzwischen 15 Jahre alt und wir müssen immer wieder etwas investieren. So werden wir im Herbst ein paar Bäume für die Beschattung pflanzen und auch an anderen Stellen erneuern und ausbessern müssen", führt Bürgermeister Tobias Gantert aus. David Kowalle und Sonny Buchmüller sind jetzt eifrig dabei, alles zu reinigen und winterfest zu machen. Im März 2018 geht es mit den Vorbereitungen für die neue Badesaison los.

Aber auch wenn der Badebetrieb ab sofort ruht, gibt es kleine und größere Veranstaltungen im Naturena-Bad. So veranstaltet der Nabu am Samstag, 16. September, zusammen mit den Landfrauen aus Birkendorf den dritten Kartoffelmarkt im dortigen Naturschutz-Zentrum.