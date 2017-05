Ühlingen-Birkendorf Der Förderverein Grundschule Untermettingen macht die unterschiedlichsten Projekte möglich

Der Förderverein Grundschule Untermettingen wählt Silvia Sänger zur neuen Vorsitzenden. Die Anschaffung von Spielgeräten und Bällen ist für dieses Jahr geplant.

Aktiv präsentierte sich der Förderverein der Grundschule Untermettingen im vergangenen Jahr. Vorsitzende Silke Bächle sprach bei der Hauptersammlung von einem erfolgreichen Jahr, von einem wichtigen Verein, der 50 Mitglieder hat. Silke Bächle kandidierte nicht mehr, neue Vorsitzende ist Silvia Sänger.

Seine Aufgabe, die Grundschule in ideeller und materieller Hinsicht zu unterstützen, hat der Förderverein erfüllt. Investiert wurde in Schulbücher. Bezuschusst wurde das Projekt "Gesundes Frühstück", das in Kooperation mit dem Kindergarten durchgeführt wurde. Ein Theaterbesuch in Bad Säckingen wurde ermöglicht. Zum dritten Mal war das Nimmerland-Theater zu Gast in Untermettingen, eine Aufführung für alle Grundschulen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf kam zustande, hier sponserte der Förderverein die Untermettinger Schüler.

Das Science Mobil machte Station in Untermettingen. Ein Kuchenverkauf in Ühlingen trug zur Finanzierung der Aufgaben des Fördervereins bei. Diesen Kuchenverkauf wird man auch zukünftig anbieten. Auch für das kommende Schuljahr stehen Investitionen an: Spielgeräte, Bälle und Reparatursets für die beliebten Racer. Schriftführerin Tanja Alex-Kammerer verlas die Aktivitäten in ihrem Jahresbericht. Den positiven Kassenbericht präsentierte Kassierer Elmar Ebner.

Ortsvorsteherin Silvia Zeitz lobte das Engagement des Fördervereins. Er sei wichtig für ein lebendiges Schulleben und er habe die Funktion einer Vernetzung von Schule und Eltern. Leichtes Spiel hatte die Ortsvorsteherin bei der Leitung der Neuwahlen. Wiedergewählt wurden die stellvertretende Vorsitzende Diane Leisinger, Kassierer Elmar Ebner und Beisitzerin Martina Böhler, neu ins Gremium gewählt wurden die Vorsitzende Silvia Sänger, Schriftführerin Alexandra Hainke, die Beisitzerinnen Christine Gantert und Priska Blattert sowie die Kassenprüfer Silke Bächle und Monika Schneider. Rektorin Diane Leisinger informierte über das geplante Sommerfest am 15. Juli und Schülerbewegungen: Acht Viertklässler verlassen die Grundschule, neun Erstklässler kommen.