Ühlingen-Birkendorf Das Lernmodell der Schlüchttal-Schule bewährt sich bei den Eltern

Die Schlüchttal-Schule freut sich über hohe Anmeldezahlen. 30 Prozent der Viertklässler aus der Raumschaft wollen auf die Werkrealschule.

Schon in den vergangenen Jahren waren die Anmeldezahlen an der Schlüchttal-Schule (Werkrealschule) für die Klasse 5 im landessweiten Vergleich herausragend. Dieser Trend setzt sich für das Schuljahr 2017/18 massiv fort. Nachdem nun die Anmeldungen für das kommende Schuljahr abgeschlossen sind, steht die Schlüchttal-Schule erneut hervorragend da.

Für die Klasse 5 haben sich wieder 20 Schüler aus beiden Gemeinden angemeldet, das sind mehr als 30 Prozent aller Viertklässler der Raumschaft. Wenn man weiß, dass landesweit die Übergangszahlen zur Werkrealschule stark zurückgegangen waren, so belegt diese herausragende Übergangsquote die Reaktion der Eltern auf eine gute, am einzelnen Schüler ausgerichtete schulische Erziehungs- und Bildungsarbeit, die die Lehrkräfte der Schlüchttal-Schule zuverlässig leisten.

Die Schulabschlüsse der Werkrealschule nach Klasse 9 oder 10 (Mittlere Reife der Werkrealschule oder Hauptschulabschluss) haben an der Schlüchttal-Schule ebenfalls einen hohen Stellenwert und sind als qualitätsvoll anerkannt. Nur so ist es zu erklären, dass von den aktuell 26 Neuntklässlern 25 Schüler in die 10. Klasse wechseln.

Auch die Jugendlichen der „Klasse International“ machen gute Fortschritte und vier der Migranten wollen im kommenden Jahr den Hauptschulabschluss in Klasse 10 erlangen. Sie sind erst etwas mehr als ein Jahr in Deutschland. Dies ist die erfolgreiche Zwischenbilanz der Lehrerinnen Marianne Brugger und Burga Schall, die für die „Klasse International“ verantwortlich zeichnen.

Und nun haben auch Jugendliche mit ihren Eltern aus der Nachbarschaft die Möglichkeit des Werkrealschulabschlusses im Schlüchttal entdeckt, da an ihrem Wohnort dieser Abschluss nicht mehr angeboten wird. So werden einige Schüler neu zur Klasse 10 in Grafenhausen dazustoßen. Die reibungslose Zusammenarbeit vor allem zwischen dem Schulzentrum Bonndorf und der Schlüchttal-Schule macht sich hier für die jungen Menschen bezahlt.

Insgesamt werden wohl 34 Jugendliche im kommenden Jahr die Klasse 10 der WRS besuchen. Deshalb haben Schulleiter Henning Zillessen und Konrektor Clemens Winterhalter dieser Tage beim Staatlichen Schulamt Lörrach die Bildung von zwei 10. Klassen beantragt und mündlich bereits bestätigt bekommen. Beide freuen sich außerordentlich über diese Entwicklung: „Wir haben ein engagiertes und bestens ausgebildetes Lehrerkollegium. Die gute Arbeit in unserem Hause spricht sich herum“, ist Henning Zillessen überzeugt.

Auch die Unterstützung und Wertschätzung des Schulträgers sei offensichtlich und spürbar. Zillessen weiter: „Nach all den Schulreformen, Weiterentwicklungen und Diskussionen um verändertes Lernen zeigt sich für viele Kinder und Jugendliche das bewährte und lange optimierte schulische Lernen und Arbeiten in der Werkrealschule vielleicht doch als aktueller denn je.“ Ühlingen-Birkendorfs Bürgermeister Tobias Gantert freut sich mit der Schule und sagt: „Einfach Klasse!“