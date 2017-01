Riedern am Wald Das 2017 Jahr beginnt schwungvoll mit Ständchen des Musikvereins Riedern am Wald

Das 2017 Jahr beginnt schwungvoll mit Ständchen des Musikvereins Riedern am Wald

Riedern am Wald

Der Musikverein Riedern am Wald begrüßt das neue Jahr mit etwa 20 kleinen Konzerten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Musikalischer Start ins Jahr: Der Musikverein Riedern am Wald hat die alte Tradition, das neue Jahr musikalisch anzukündigen, wieder aufleben lassen. Am Silvester sind die Musiker deshalb durch Riedern und durch Hürrlingen gezogen und haben an etwa 20 Orten aufgespielt. Sie spielten unter anderem bei den Ehrenmitgliedern des Vereins und den Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden. Die Bevölkerung hat sich über diese Überraschung gefreut und das kleine Konzert dankbar angenommen.