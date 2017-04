Ühlingen-Birkendorf Dank für langjährige Treue zur Berauer Narrenzunft

Die Narrenzunft Wurzelsepp zieht positive Bilanz. Vorsitzender spricht von sensationell guter Fasnacht. Mitglieder wählen einstimmig Leitungsteam.

Berau – „Es war eine sensationell gute Fasnacht“, so das Lob von Wurzelsepp Vorsitzendem Fabian Schulz an die aktiven Narren der Berauer Narrenzunft. Im Fokus stand die Dorffasnacht und darunter der Bunte Abend mit den Berauer Vereinen, der eine besondere Anerkennung verdiente. Die Neuwahlen brachten einen einstimmigen Vertrauensbeweis für das Leitungsteam mit Vorsitzendem Fabian Schulz.

Die Narrenzunft Wurzelsepp Berau hatte zur Jahreshauptversammlung in den Schwanen eingeladen und Vorsitzender Fabian Schulz konnte dazu auch die Ehrenmitglieder und Ehrenpräsident Kurt Brutschin willkommen heißen. In seinem Rückblick ging der Narrenboss auf die vergangene Fasnacht und die Präsentation der Zunft beim Schlüchttalnarrentreffen, beim Kleggau-Narrentreffen und in Willstätt ein. Er dankte für das Engagement und die Harmonie im Verein allen Narren und der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit. Beständigkeit, Langlebigkeit und Bewahren der Tradition zeigte sich auch bei den Ehrungen. Zehn Jahre dabei ist Sebastian Schlachter, 20 Jahre Fabian Schulz, 30 Jahre Uli Ebner, Pia Ebner und Sarah Heidinger, 35 Jahre Ulrike Morath. Dies sei nicht selbstverständlich betonte Bürgermeister Tobias Gantert, der namens der Gemeinde der Narrenzunft für die Aktivitäten im Ort dankte und sprach ein Lob für das gute Miteinander aus. Lob kam auch von Ortsvorsteher Alexander Weiß, der die tollen Ideen des Bunten Abends würdigte. Der Ortsvorsteher machte den Vorschlag, dass sich doch einmal alle Berauer Vereine zu einem gemeinsamen Fest treffen sollten.

Als Wahlleiter hatte er kein schweres Amt. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender Fabian Schulz, Schriftführerin Annette Moosmann, Kassiererin Sarah Heidinger, Beisitzer Moritz Böhler, Sebastian Ebner, Dirk Brenninger, Maskenvertreterin Annemarie Maier. In diesem Jahr steht noch ein Ausflug nach Prag an und ein Theater ist in Planung. Im kommenden Jahr wird der Wurzelsepp zu Gast sein beim Kleggau-Narrentreffen in Jestetten, bei Narrentreffen in Grafenhausen und Konstanz. Die Schlüchttalnarren haben 2018 kein Narrentreffen, dafür soll es einen gemeinsamen Zunftabend aller Zünfte in der Falkensteinhalle in Berau geben.

Die Narrenzunft

Die Narrenzunft Wurzelsepp, Berau hat derzeit 45 aktive Mitglieder, darunter 13 Narrenräte und 32 Hästräger darunter neun Kinder unter 16 Jahre. Von den 13 Ehrenmitgliedern sind neun Aktive dabei. Narrenboss des Wurzelsepp ist Fabian Schulz. Weitere Informationen im Internet:

www.wurzelsepp-berau.de