Ühlingen-Birkendorf DRK-Steinatal: Neue Herausforderung bei Altpapier-Sammlung

Der DRK-Ortsverband Steinatal bittet bei künftigen Sammlungen die Bürger um Unterstützung; sonst fehle Geld in der Kasse. Aktive leisten im Jahr 2016 über 2200 Arbeitsstunden.

Untermettingen – Der DRK-Ortsverband Steinatal ist einer von 16 Ortsvereinen im Kreisverband. An der Hauptversammlung im Steinatal waren der Kreisbereitschaftsleiter Hans-Werner Schlett, die Kreisbereitschaftsleiterin Renate Reinhart und der Kreisvorsitzenden Günter Kaiser anwesend. Ebenso konnte die stellvertretende Vorsitzende vom DRK-Ortsverband Steinatal, Silvia Zeitz, Ortsvorsteher Norbert Ebi von Obemettingen, Dieter Probst und Norbert Schwarz vom DRK-Ortsverband Schlüchttal und den Abteilungskommandanten der Feuerwehr-Abteilung Untermettingen, Sven Hainke, begrüßen. "Ich danke Euch für Euer Kommen, Euer Interesse und für die Wertschätzung."

Zwei Blutspendetermine im Jahr gehören regelmäßigen zu den Aktivitäten des Roten Kreuzes im Steinatal. Blutspendeaktionen mit über 200 Spenden seien gute Spenden, so Bröcheler. Der Frühjahrstermin werde immer besser angenommen. Bereitschaftsleiter Dominik Bröcheler bedauerte es aber, dass der Herbsttermin immer enger mit dem Termin des Roten Kreuzes in Wutöschingen zusammenfalle und die Spendenwilligen aus der Raumschaft so nicht an beiden Orten spenden dürften. "Auch suchen wir händeringend neue Mitglieder", so Bereitschaftsleiter Bröcheler.

Kritische Anmerkungen gab es über die neuen Fragebögen und über einige Gründe, die eine Ablehnung von der Spende vorschreiben. Viele Spendenwillige haben kein Verständnis und bleiben fern. Auf Kreisebene ist die Problematik bekannt. "Der Blutspendedienst ist sehr sensibel und man muss vorsichtig sein. Bei all den Schwierigkeiten macht weiter so, wir sind auf Eurer Seite." so der Kreisvorsitzende Werner Kaiser.

Die Aktivitäten des vergangenen Jahres ließ Schriftführer Ingo Steffens in seinem Bericht noch einmal Revue passieren. Außer den Dienstabenden hat das Rote Kreuz Steinatal die Betreuung an der Schwarzwaldrundfahrt übernommen und die Fußwallfahrer aus der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen, die nach Todtmoos gepilgert sind, verpflegt. Das DRK wurde zu einem Einsatz ins Ferienlager in die Leinegg gerufen. Drei Altpapier- und zwei Altkleidersammlungen wurden durchgeführt. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 2210 Arbeitsstunden erbracht.

Roland Puschner hat der Versammlung den Kassenbericht vorgetragen. Es wurden zwei Warmhaltegeräte angeschafft. Einnahmen resultieren aus den Blutspenden und vor allem aus den Altpapiersammlungen. Die von Roland Puschner geführte Kasse wurde von Martin Limberger als einwandfrei bestätigt. "Wir brauchen die Papiersammlungen, aber wir müssen dringend etwas gegen die Müllablagerungen um und in den Containern unternehmen", so Puschner. Leider würden diese Sammlungen zukünftig noch dadurch erschwert, dass die Kartonagen aussortiert werden müssten, da es sonst finanzielle Abzüge gebe. Der Aufwand werde dadruch größer, so Kassierer Roland Puschner. Die Mitglieder vom DRK appellieren deshalb an das Verständnis und die Mithilfe der Bevölkerung und bitten darum, das Papier zu bündeln und nur mit Schnur oder Kordeln zusammenzubinden.

Feuerwehr-Abteilungskommandant Sven Hainke hob die gute Zusammenarbeit bei der Herbstprobe hervor. "Ich wünsche Euch, dass Ihr von jedem Einsatz gesund nach Hause kommt."