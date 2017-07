Ühlingen-Birkendorf Buntes Programm beim Dorffest in Ühlingen

Buntes Programm beim Dorffest in Ühlingen

Das Ühlinger Dorffestkomitee und Vereine haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Auch eine Oldtimer-Traktorenschau und Bähnlefahren sind mit dabei, ebenso wie eine Los- und eine Schießbude.

Das Dorffest der Vier-Täler-Gemeinde in Ühlingen war auch in seiner 35. Auflage ein Anziehungspunkt nicht nur für die Schlüchttäler. Bei sonnigem Hochsommerwetter und fast tropischen Temperaturen hatten natürlich die Schattenplätze Hochkonjunktur. Die Besucher genossen sowohl das kulinarische Angebot als auch das Unterhaltungsprogramm. Seit 15 Jahren wird entlang der Schlücht in Ühlingen gefeiert, der Festplatz ist landschaftlich idyllisch gelegen.



Eröffnet wurde das Dorffest mit Böllerschüssen der Kanoniere und dem traditionellen Fassanstich mit zwei Fässern Freibier. Der Fassanstich stand im Zeichen weiblicher Geschicklichkeit, gekonnt wurden die Fässer von Corinna Vogt und Kerstin Kaiser von der Theatergruppe Zeitschleuse angestochen, kein Tropfen ging daneben und das Freibier floss. Zuvor freute sich Ortsvorsteher Klaus Müller in seiner Funktion als Dorffestkomitee-Vorsitzender über den zahlreichen Besuch, trotz der Hitze, schon zu Beginn.



Er dankte der Gemeinde für die Unterstützung, insbesondere den Mitarbeitern des Bauhofs und allen Vereinen, die das Dorffest auf die Beine gestellt hatten, sowie dem Schirmherrn Bürgermeister Tobias Gantert. Dank galt auch den Mitgliedern des Dorffestkomitees, die im Vorfeld viel Arbeit investiert hatten. Für dieses ehrenamtliche Engagement bedankte sich auch Schirmherr Tobias Gantert. Traditionell wurde der Festauftakt von der Trachtenkapelle Ühlingen unter Leitung von Peter Keßler musikalisch begleitet. In diesem Jahr waren die Freudekids von Zeitschleuse auch mit beeindruckenden Gesangsdarbietungen dabei und erhielten großen Beifall.



Das Dorffest wurde auch zu einer Demonstration der Blasmusik. Die Freunde dieser Musikgattung kamen an den zwei Tagen voll auf ihre Kosten bei Auftritten der Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand, der Musikvereine Ewattingen, Dangstetten und Horheim und des Jugendorchesters. Linedance-Aufführungen und die Zumba Kids ergänzten das Programm. Seit Beginn der Dorffeste immer dabei ist der Männerchor Berau, der mit seinem Losstand und seinem Schießstand Nostalgie ausstrahlt. Immer in Fahrt ist das Bähnle der Traktorenfreunde während des Dorffests, das junge und ältere Besucher durchs Dorf fährt. Zudem hatten die Traktorenfreunde ihren Fuhrpark dabei und zogen die Fans von Oldietraktoren an.