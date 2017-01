WaldshutTiengen Bürgerversammlung in Riedern a.W. gut besucht

Bürgerversammlung in Riedern a.W. gut besucht. Ortsvorsteher Albert Baumeister und Bürgermeister Tobias Gantert halten Rück- und Ausblick.

Riedern a.W. – Die mit über 80 Personen sehr gut besuchte Bürgerversammlung ist für Ortsvorsteher Albert Baumeister und sein Gremium eine Anerkennung für das stete Bemühen um den Ortsteil und auch eine Bestätigung der Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung. Bürgermeister Tobias Gantert hat Halbzeit seiner Wahlperiode. „Du hast Deine Sache bisher sehr gut gemacht“, lobte Baumeister unter dem Applaus der Versammlung. Das Sprechzeiten-Angebot vom Ortsvorsteher und vom Bürgermeister im Rathaus in Riedern wird sehr gut angenommen.

Ortsvorsteher Baumeister erwähnte in seinem Rückblick unter anderem den Bau der Flüchtlingsunterkunft, die Kanaluntersuchung und -sanierung in der Propsteistraße und den Austausch des Heizöltanks für das Gemeindehaus. In der Flüchtlingsunterkunft wohnt eine Familie; zwei weitere und ein Paar sollen in Kürze dazukommen. Das Haus kann maximal mit 18 Personen belegt werden. Im Baugebiet „Bündten“ sind noch zwei Bauplätze frei. Im Zinken ist ein neues Baugebiet geplant.

Zu den größten Maßnahmen, die für 2017 geplant sind, gehören die Aussenanlage der Flüchtlingsunterkunft, der Eingangsbereich und die Fenster auf der Nordseite des Kindergartens und das Anlegen eines Urnengrabfeldes. „Ich danke allen, die sich das ganze Jahr über um unseren Ortsteil bemühen“, so der Ortsvorsteher zum Abschluss.

Laut Bürgermeister Tobias Gantert umriss die großen Aufgaben der Gesamtgemeinde, so das Baugebiet in Birkendorf und die Sanierung von Gemeindegebäuden. „Wir werden 350 000 Euro neue Schulden machen müssen; das bedeutet eine pro Kopfverschuldung von 300 Euro.“ Landesweit liegt sie durchschnittlich bei 1000 Euro/Kopf. Der größte Aufgabenblock im Haushaltsplan sind die Personalkosten. Vor zehn Jahren lagen diese bei etwa zwei Millionen heute bei 3,2 Millionen. Der Anstieg resultiert zu einem Großteil auf dem geänderten Betreuungsschlüssel in den Kindergärten, der Tarifsteigerung und auch dem Wegfall der ehrenamtlichen Helfer, die mit 450 Euro-Kräften ersetzt werden müssen.

Der Bürgermeister schlug vor, dass die intakten Helferkreise, wenn sie für die Flüchtlinge nicht mehr erforderlich sind, zu aktiven Nachbarschaftshilfe-Einrichtungen übergehen könnten.

Helmut Kramhöller wurde für 75 Blutspenden von Bürgermeister Gantert mit der DRK- Ehrennadel ausgezeichnet; Ortsvorsteher Baumeister dankte mit einer Flasche Wein.

Rektor Henning Zillessen berichtete über das Angebot von Praktika an der Schlüchttalschule, durch die wichtige Kontakte mit den Handwerksbetrieben entstehen. „Diese Schulart ist sicherlich kein Auslaufmodell“, resümierte Henning Zillessen.

Kerstin Kaiser stellte das Freilichttheater „Die Amerikafahrt“ von Heinrich-Ernst Kromer vor, das 2019 im Kloster in Riedern zur Aufführung kommen soll. Die Arbeitsgruppe sucht noch nach Anekdoten und Schauspielern.

Zu Frage, wie es mit der Rettungswache in Ühlingen weitergeht, berichtete Tobias Gantert, dass ein Gutachten erstellt und danach entschieden werde, ob die Wache in Ühlingen bleiben kann. „Mein Favorit wäre eine Rettungswache im Gewerbegebiet in Ühlingen“, so Gantert

Zur Sprache kam auch die kaputte Stützmauer unterhalb der Kirche in Riedern. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Duttlinger signalisierte, dass die Mauer in diesem Jahr saniert wird.

Im Namen aller hat sich Bruno Gromann bei Albert Baumeister für seine Arbeit bedankt und bei Elisabeth Baumeister mit Blumen für die Bildpräsentation, das Erstellen der Protokolle und die Pressearbeit.

Zur Frage

Riedern am Wald zählt 415 Einwohner (plus 1). Es gab sechs Geburten und sechs Sterbefälle.

eines Bürgers, warum es erstmals an der Bürgerversammlung kein Rehgulasch gibt, sagte Bürgermeister Gantert. „Der Hegering hat beschlossen den Bürgern kein Reh mehr zu spenden, da es nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist richtig, dass in den Pachtverträgen nichts von der Pflicht einer Spende geschrieben steht. Ich persönlich finde es sehr schade. Es wäre schön gewesen, wenn es weitergegangen wäre.“