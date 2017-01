WaldshutTiengen Bürgerversammlung in Hürrlingen gut besucht

Ortsvorsteher Christoph Wehrle hält in der gut besuchten Bürgerversammlung in Hürrlingen Rückschau aud Ausblick. Bürgermeister Tobias Gantert erläutert die Haushaltslage der Gemeinde.

Hürrlingen – Die Bürger von Hürrlingen haben mit dem zahlreichen Besuch der Bürgerversammlung das Interesse an ihrem Dorf gezeigt. Ortsvorsteher Christoph Wehle konnte besonders Bürgermeister Tobias Gantert und seine Frau Angela, sowie Pfarrerin Ruth Reinhard von der evangelischen und Pfarrer Thomas Schwarz von der katholischen Pfarrgemeinde begrüßen.

Ortsvorsteher Wehle rief die durchgeführten Maßnahmen in Erinnerung. Bestimmende Themen waren der zweite Sanierungsabschnitt am Gemeindehaus mit 38 500 Euro und die Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Oberdorf mit 21 000 Euro.

Im Haushalt 2017 sind unter anderem berücksichtigt die Sanierung der Außenanlagen am Gemeindehaus mit 19 800 Euro, die Sanierung des Bodens im Gemeindesaal mit 3500 Euro und eine Entwässerungsrinne am Gemeindehaus mit 2800 Euro. „Herzlichen Dank an die Vereine, ihr seid eine Bereicherung für die Dorfgemeinschaft, und an alle ehrenamtlich Tätigen, ihr macht unser Gemeinwesen in besonderem Maße attraktiv und lebendig“, so der Ortsvorsteher.

Auf die Haushaltssituation der Gemeinde ist Bürgermeister Tobias Gantert eingegangen. Einige größere Maßnahmen machen eine Neuverschuldung unumgänglich, etwa das Baugebiet in Birkendorf, die Erneuerung des Bauhoffuhrparks sowie die Sanierungsmaßnahmen an den Schulen in Berau, Birkendorf und Untermettingen. Die erweiterten Betreuungszeiten an den Schulen und Kindergärten schlagen allein mit 600 000 Euro zu Buche. Es soll für die Schulferien eine Ferienbetreuung mit verschiedenen Aktivitäten angeboten werden. Für das Programm werden Ideen und die Mithilfe von Einzelpersonen als auch von Vereinen gesucht.

Aus dem Flüchtlings-Helferkreis mit 100 Personen könnte später eine soziale Einrichtung zur Nachbarschaftshilfe gebildet werden. „Dieses Thema ist mir ein großes Anliegen. Als Vorbild gibt es das Programm Jung und Alt Mauchen. Ein runder Tisch zu diesem Thema wird in die Wege geleitet“, so Bürgermeister Tobias Gantert.

Zum Thema Breitband sind 2017 noch viele Fragen zu klären. „In Birkendorf soll es demnächst starten, in Unter- und Obermettingen sind wir auf einem guten Weg.“ In Hürrlingen müssten laut Telekom 220 000 Euro aufgewendet werden um jedes Haus mit Glasfaser zu bedienen.

Für zehnmaliges Blut spenden konnte Fritz Schulz von Bürgermeister Gantert geehrt werden. Christoph Wehle hat sich mit einem Weinpräsent bei ihm bedankt.

Uwe Bors, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Riedern-Hürrlingen, gab eine Stellungnahme ab, vor dem Hintergrund, dass kein Kommandant für die Abteilung Hürrlingen gefunden wurde, was die Fusion beider Abteilung erforderlich gemacht hat. Es konnte somit jedoch eine effektivere Truppe mit 28 Mann gebildet werden.

Eine Bürgerin hat sich wegen dem Ärgernis Hundekot zu Wort gemeldet. „Wir haben nicht nur ein Hundekotproblem, wir haben ein Hundeproblem. Hürrlingen ist diesbezüglich leidgeprüft, wir werden das Thema im Ortschaftsrat nochmals aufgreifen“, so Ortsvorsteher Christoph Wehle.

Die Zubereitung des Essens und der Service an der Versammlung lag in den Händen der Gymnastikfrauen unter der Leitung von Irmgard Baumeister. Den Frauen wurde mit einem kräftigen Applaus gedankt.

Hürrlingen

Im Ortsteil Hürrlingen gab es 2016 einen Todesfall und drei Geburten. Die Einwohnerzahl blieb mit 233 Personen im Vergleich zum Vorjahr unverändert.