Ühlingen-Birkendorf Bürgerversammlung: Ühlingen startet mit vielen Zahlen ins neue Jahr

Bei der Bürgerversammlung in Ühlingen hat Ortsvorsteher Klaus Müller auf die Dorfkernsanierung und das Jubiläum zurückgeblickt und die anstehenden Projekte für das Jahr 2017 genannt. Zudem wurden die tragenden Kräfte der Jubiläums-Feierlichkeiten geehrt.

Wenn auch die Ortskernsanierung Ühlingens im vergangenen Jahr wegen der 1200 Jahr-Feierlichkeiten eine Pause einlegte, konnte Ortsvorsteher Klaus Müller in der Bürgerversammlung in der Schlüchttalhalle Zahlen vorlegen. So wurde der erste Bauabschnitt der Ortskernsanierung mit 1,38 Millionen Euro abgerechnet. Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass dieser Bauabschnitt, mit der kompletten Erneuerung der Bodeninfrastruktur, Bushaltestelle, Hochwasserschutz und Gehwegen sowie Fahrbahnbelag mit Frostschutz, der intensivste war.

Für private Maßnahmen und Verfahrenskosten der Ortskernsanierung wurden weitere rund 81 000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Ortskernsanierung wurden im vergangenen Jahr vor allem Bäume gepflanzt und Blumeninseln bepflanzt und für die Begrünung im Ort gesorgt. Eine weitere größere Investition war die Erneuerung der Wasserversorgung in der Badstraße, Kosten: 25 000 Euro. Dabei konnte auch ein Oberflurhydrant für die Löschwasserversorgung eingebaut werden. Über 22 000 Euro gingen an die Schlüchttal-Schule zur Errichtung eines neuen PC-Raumes. 10 700 Euro kostete die Asphaltierung der Wendeplatte im Gewerbegebiet.

Im Jahre 2017 sollen nun zunächst Haushaltsreste aufgearbeitet werden. 105 300 Euro Haushaltsreste stehen zum Abarbeiten bereit. Für die Erweiterung des Ruheraumes auf dem Friedhof stehen 47 600 Euro zur Verfügung. 15 000 Euro für die Sanierung des Kindergartens, 12 500 Euro für die Fluchtwegbeschilderung in der Schule, 7000 Euro für einen neuen Schutzboden für die Schlüchttalhalle. Wichtig für den Ortschaftsrat war es darüber hinaus, dass es mit der Ortskernsanierung weitergeht. Für den dritten Bauabschnitt sind zunächst 105 000 Euro eingeplant, darunter auch 15 000 Euro für die Projektentwicklung des Gemeindehauses Witzhalderstraße 2. Dieses Gebäude wurde anlässlich der 1200-Jahr-Feiern mit einem Gebäudeanstrich an der Giebelseite versehen. Eine Bestandsaufnahme wurde erstellt, um Schäden zu lokalisieren und festzustellen, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten. Um mögliche Maßnahmen zu erkunden, gingen der Ortschaftsrat und Bürgermeister Tobias Gantert auf Besichtigungsfahrt mit Architekt und Projektkoordinator für Altbausanierungen, Willy Sutter. Die interessanten Projekte beeindruckten und der Gemeinderat vergab den Auftrag für die beiden Projekte Witzhalderstraße 2 und Gemeindehaus Berau.

Weitere 10 000 Euro sind vorgesehen für eine mögliche Anbindung des Gewerbegebiets an die L 157. Eine Lösung ist ein langjähriger Wunsch der Betriebe. Was das Buget betrifft, war der Ortschaftsrat im vergangenen Jahr sparsam mit Ausgaben in Höhe von 2800 Euro. 2017 sind Ausgaben in Höhe von 10 400 Euro geplant, darunter Ausgaben für den Holzsteg zum Sportplatz, Feldwegesanierung und Arbeiten am Kinderspielplatz. Musikalisch umrahmte die Trachtenkapelle unter Leitung von Stefan Kunzelmann die Versammlung.

Ühlingen in Zahlen

Derzeit hat Ühlingen 1138 Einwohner ( 2015: 1125), davon sind 576 weiblich und 562 männlich. Elf Geburten waren zu verzeichnen, ihnen standen 14 Sterbefälle gegenüber. 26 Ehen wurden in der Gesamtgemeinde geschlossen, davon kamen sechs Paare aus Ühlingen.