vor 8 Stunden dpa/lsw Ühlingen-Birkendorf Brand im Sägewerk richtet Millionenschaden an - mehrere Gebäude in Flammen - Ursache noch unklar

Ein Feuer ist am Mittwochabend in einem Sägewerk in Ühlingen-Birkendorf ausgebrochen. Zwei Gebäude und mehrere Maschinen brannten lichterloh, wie die Polizei mitteilte.