Ühlingen-Birkendorf Blick auf Tourismus in Ühlingen-Birkendorf

Sarah Wider, Leiterin der Tourist-Information Rothauser, zieht Bilanz für 2016. Die Hochschwarzwald Card wird von den Gästen der Betriebe gut angenommen.

Ühlingen-Birkendorf – Bilanz für 2016 im Tourismus zog die Leiterin der Tourist-Information Rothauser Land Sarah Wider. Sie informierte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über die aktuelle Situation im Tourismus und stellte die Arbeit der Tourist-Information vor und teilte zum Abschluss mit, dass sie die HTG Ende April verlassen wird. Sie bedankte sich bei Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit.

Die Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen hatten vor etwas mehr als drei Jahren einen Vertrag über zunächst fünf Jahre mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) abgeschlossen. Ziel der Rothauser Land Gemeinden ist die professionelle Vermarktung durch die HTG und die Mitnutzung der Hochschwarzwald Card. Dass die Hochschwarzwald Card von den Gästen der Betriebe angenommen wird, die die Hochschwarzwald Card führen, bestätigte Sarah Wider. Die Übernachtungszahlen in Betrieben mit Card stiegen 2016 von 4884 auf 5231, das ist eine Steigerung um 6,9 Prozent, während ohne Card ein Minus von drei Prozent auf nunmehr 39 208 zu verzeichnen war.

Unterm Strich beträgt der Rückgang der Gesamtübernachtungen 1,9 Prozent: Er sank 2016 gegenüber dem Vorjahr von 45 321 auf 44 439 Übernachtungen. Somit fallen sieben Prozent der Übernachtungen und 23 Prozent der Ankünfte auf drei Betriebe mit Hochschwarzwald Card. Ab April 2017 wird auch das Hotel Posthorn in Ühlingen die Hochschwarzwald Card anbieten. Diese Betriebe haben eine höhere Auslastung, betonte die Tourismusexpertin und die Nachfrage steigt bei den Gästen. Bei den Ankünften war eine Steigerung um 1,5 Prozent zu verzeichnen. 2016 kamen 11 802 Gäste an, 2015 waren es 11 6626. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste liegt bei 3,8 Nächten. Fallend ist die Zahl der Gastgeber, von ehemals 74 Gastgebern bieten jetzt nur noch 64 Betriebe ihre Angebote an. Im Vorjahr erschien eine Wanderkarte Rothauser Land, der Premiumwanderweg Rappenfelsensteig wurde eröffnet, wieder beteiligten sich Betriebe an der Klassifizierung des Deutschen Tourismus Verbandes und zwei Kabarettveranstaltungen organisierte die HTG. Projekte für 2017 sind die Umsetzung neuer Rundwanderwege, eine Streckenänderung des Premiumwanderwegs Rappenfelsensteig und der Druck der Mountainbike-Karte Hochschwarzwald. Geplant sind zwei Veranstaltungen, zum einen im Rahmen des Hochschwarzwälder Jazz-Sommers ein Konzert in Riedern a.W. und "Wilde Wälder" in Birkendorf.