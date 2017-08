Ühlingen-Birkendorf Beim Zeltlager in Untermettingen gibt es jede Menge Spaß und Spiel

Beim Zeltlager in Untermettingen gibt es jede Menge Spaß und Spiel

51 Teilnehmer genießen das Angebot des Zeltlagers in Untermettingen. Die Nachtwache bringt alle in Sicherheit bei einem Unwetter.

Sonne, Spiel, Sport und Spaß pur waren beim Zeltlager des Turnvereins Obergrombach (bei Bruchsal) beim Zeltplatz an der Steinatalhalle angesagt. Der TV Obergrombach war mit 51 Kindern und Jugendlichen sowie 35 Betreuern, inklusive dem Programmteam und Küchenteam zu Gast im Steinatal. Die Idee, die Zelte in Untermettingen aufzuschlagen, kam vom ehemaligen Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal, Pfarrer Thomas Fritz, der seit mehr als drei Jahren die Seelsorgeeinheit Bruchsal-Michaelsberg leitet, zu der auch Obergrombach gehört.

Pfarrer Thomas Fritz ließ es sich auch nicht nehmen, das Zeltlager in Untermettingen, seinem langjährigen Wohnsitz, zu besuchen und einen Gottesdienst auf dem Zeltplatz unter dem Leitwort „Vertrauen“ zu halten. Zehn Tage lang hatten die Jungen und Mädchen des Turnvereins Obergrombach jede Menge Spaß im Zeltlager.

Das Unwetter, das über den Landkreis zog, wurde dank eines Notfallplans gut überstanden. Lagerleiter Ulrich Lindenfelser hatte wie jede Nacht eine Nachtwache aufgestellt, die die Unwetterwarnungen ständig beobachtete. Als dann die ersten Anzeichen eines Unwetters aufkamen, wurden die Zelte umgehend evakuiert, die Steinatalhalle wurde zum Nachtlager für Groß und Klein. Viele besorgte Eltern hatten dann am frühen Morgen im Lager angerufen, doch Ulrich Lindenfelser konnte sie beruhigen und schickte von Untermettingen aus an alle Eltern eine E-Mail mit dem Inhalt: "Alles in Ordnung."

Die Lagerleitung hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Dass an diesen heißen Sommertagen oft Abkühlung angesagt war, war selbstverständlich. So fuhr die ganze Mannschaft einen Tag ins Lauchringer Schwimmbad und genoss Wasser und Spiel. Ein besonderer Höhepunkt war der Tagesausflug nach Luzern zum Besuch des Verkehrshauses und mit vielen Eindrücken kamen alle zurück ins Zeltlager. Nachtwanderung mit Fackeln, Dorfrallye und jede Menge sportlicher Aktivitäten standen auf dem Programm. Abends traf man sich am Lagerfeuer und beim Casino Abend gab es jede Menge Spiele. Bald mussten die Kinder und Jugendlichen auch schon wieder Abschied von Untermettingen und dem Zeltplatz nehmen.

Den Platz in Untermettingen fanden Betreuer und Lagerleiter Ulrich Lindenfelser ideal, hatte man doch neben dem Platz die Steinatalhalle zur Verfügung, somit die Halle selbst für Aktivitäten, die Küche für das Küchenteam und natürlich die sanitären Anlagen. Ulrich Lindenfelser lobte auch die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Besitzerin des Platzes, Brigitte Schumpp, Ortsvorsteherin Silvia Zeitz und auch Hallenwart Franz Vogelbacher, der die Gruppe für die tägliche Sauberkeit der Steintalhalle lobte.