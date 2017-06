Ühlingen-Birkendorf Beim Science Mobil an der Grundschule Berau vermitteln spannende Experimente Wissen

Das Science Mobil besucht die Grundschule Berau. Die Schüler erfahren interessante Zusammenhänge rund um die Materialchemie.

Kann Blut im Dunkeln leuchten? Eine spannende Frage, die mancher Krimi-Fan sicher schnell beantworten könnte. Aber live dabei zu sein, wenn das geheimnisvolle Rätsel der echten Kriminologen gelüftet wird, das ist schon etwas Besonderes. Die Schüler der Grundschule Berau hatten jetzt Besuch vom Science Mobil, einem mobilen Ableger der bekannten Science Days im Europa-Park in Rust.

Das bunte Fahrzeug mit vielen spannenden Experimenten rund um Naturwissenschaft und Technik im Gepäck machte auf seiner Tour durch ganz Südbaden auf Bestellung des Fördervereins Rabe Halt in Berau. Unter dem Motto „Material genial“ zeigten die beiden Science-Mobil-Expertinnen Christiane Rohrer und Sandra Fischer ihrem jungen, aber höchst interessierten Publikum, was verschiedene Materialien können, erst recht, wenn man mit bestimmten Stoffen oder Chemikalien nachhilft. Die Kinder staunten nicht schlecht, was „mit ein bisschen Mischen und Rühren so alles drin ist“ und waren sichtlich begeistert von den spannenden Experimenten.

Alles drehte sich beim Besuch des Science Mobils um ungewöhnliche Materialien und ihre Eigenschaften. Tierblut zum Leuchten zu bringen, war dabei nur eine von vielen Herausforderungen für die jungen Nachwuchs-Naturwissenschaftler. Die Schüler gingen unter anderem auch der Frage nach, ob es in Zukunft Kleidung geben könnte, die vor gefährlichen UV-Strahlen warnt. Oder werden eines Tages vielleicht Autos gebaut, die durch Sonneneinstrahlung ihre Farbe verändern können?

Wie entsteht Schaumstoff und wo kann man ihn nützlich einsetzen? Diese und noch andere spannende Fragen standen im Mittelpunkt von „Material genial“, was von den Chemieverbänden Baden-Württemberg gesponsert wird. Die Wissenschaftsvorführungen des Science Mobils verstehen sich als Ergänzung und Unterstützung zum Unterricht in Grundschulen, da längst nicht alle Schulen zu den Science Days in den Europa-Park kommen können.