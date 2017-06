Waldshut-Tiengen Beim Mittelaltermarkt am Kloster Riedern können Gäste handeln und schmausen wie die Ritter

Der Mittelaltermarkt zieht wieder rund ums Kloster ein, am letzten Juniwochenende laden die Veranstalter die Gäste zur Zeitreise mit Musik, Vorführungen und nostalgischen Waren ein.

Die Vorbereitungen für den vierten Mittelaltermarkt, der am Wochenende, 24. und 25. Juni, im Kloster in Riedern am Wald stattfindet, befinden sich in der Endphase. Das Organisationsteam hatte alle teilnehmenden Vereine an einen Tisch gerufen, um über die Maßnahmen für einen reibungslosen Ablauf dieses Fests zu informieren.

„Ihr seid der wichtigste Teil. Der Mittelaltermarkt ist nur so gut, wie die Vereine“, sagte Andreas Thiel vom Organisationsteam. Der Mittelaltermarkt ist eine Benefizveranstaltung zum Erhalt des Klosters. Das Team hat einiges in die Organisation gesteckt. Das besondere Ambiente und die Liebe zum Detail wurden in der Vergangenheit immer wieder erwähnt und bewundert. An diesen Erfolg möchte das Organisationsteam in diesem Jahr mit dem Markt am letzten Juni-Wochenende wieder anknüpfen.

Die Bewirtung der Gäste erfolgt ausschließlich durch die Vereine der Großgemeinde, die ihre Stände mittelalterlich dekorieren. Das kulinarische Angebot wird dem Mittelalter angepasst. Es gibt unter anderem Wild-, Ziegen- und Bauernbratwürste, Schnetzelfleisch im Fladenbrot, Forellen, Ziegenfrischkäse, Pestobrote und Gemüseeintopf. Im historischen Keller steht am Samstag dreimal und am Sonntag zweimal ein mehrgängiges Rittermahl bereit. Verzichtet wird auch auf Plastik- oder Pappteller sowie Glasflaschen und Gläser. Der Veranstalter bietet den Wirtsleuten stattdessen den Einsatz von Palmblattgeschirr und Tonbechern an. Bezahlt wird mit einer eigenen Währung: Bronze-, Silber- und Goldmünzen, die eigens für diese Veranstaltung geprägt wurden. An der Wechselstube kann jederzeit in Euro zurückgewechselt werden.

An beiden Tagen herrscht ein vielseitiges Markttreiben. Es werden alte Handels- und Handwerksberufe vorgestellt. Am historischen Armbrust-Schießstand kann jeder sein Können austesten. Professionelle Händler bieten unter anderem Schmuck, Kleidung, Lederwaren, Schwerter und Bögen sowie Seifen, Kräuter, Käse und weitere dem Thema angepassten Waren an. Künstler, Geschichtenerzähler, Gaukler, Zauberer und verschiedene Spielleute werden mit ihrem bunten Programm die Besucher auf dem Festgelände unterhalten.

Für die Kinder ist ein buntes, vielseitiges Mitmach-Programm geboten. Nach einem stimmungsvollen Abendkonzert mit der Mittelalter-Band Metusa auf der großen überdachten Naturbühne und einer Feuershow folgt als Abschluss des ersten Tages ein professionelles Feuerwerk zum Zapfenstreich.