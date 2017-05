Ühlingen-Birkendorf Beim Bezirksmusikfest in Ühlingen erklingen alle Facetten der Blasmusik

Beim Bezirksmusikfest in Ühlingen erklingen alle Facetten der Blasmusik

Die Trachtenkapelle Ühlingen fungiert aus Anlass ihres 140-jährigen Bestehens als Gastgeber des Bezirksmusiktags.

Das 140-jährige Bestehen der Trachtenkapelle Ühlingen (TKÜ) stand ganz im Zeichen der Blasmusik in allen Variationen. Der Bezirksmusiktag am Sonntag war geprägt von Musikdarbietungen der Bezirksvereine. Mehr als 400 aktive Musiker aus dem Arbeitsbezirk 1 des Blasmusikverbands Hochrhein waren zum Feiern ins Festzelt nach Ühlingen gekommen, um ihre Verbundenheit zur Trachtenkapelle Ühlingen zu zeigen. So wurde der Bezirksmusiktag zu einer Demonstration für die Blasmusik.

Der Bezirksmusiktag bot auch Gelegenheit, dem Jubilar, der TKÜ, zu gratulieren. Bürgermeister Tobias Gantert wies auf die 140 Jahre hin, die aussagen, wie die Trachtenkapelle nachhaltig auf die Dorfgemeinschaft wirke. Ortsvorsteher Klaus Müller betonte die Bedeutung des Vereins für das kulturelle Leben des Heimatorts, eine Stärke des Vereins sei es, den Ort zu präsentieren und er schloss: "Ihr seid der gute Ton Ühlingens."

Für die Ühlinger Vereinsgemeinschaft gratulierte Timo Schäuble. Die Gratulanten überreichten der Jubilarin Präsente. Nach dem Frühschoppenkonzert der Musikvereine aus Riedern am Wald und Gurtweil machten sich die Musiker auf zum großen Festumzug von der Ortsmitte bis zum Festzelt. Mit dabei die Musikvereine und Trachtenkapellen aus Riedern am Wald, Aichen, Nöggenschwiel, Brunnadern-Remetschwiel, Brenden, Aispel-Rohr, Gaiss-Waldkirch, Weilheim, Birkendorf, Berau und Gurtweil sowie die Stadtmusik Waldshut und der Spielmanns- und Fanfarenzug Waldshut.

Es war anschließend ein gewaltiges Klangvolumen, als alle Bezirksvereine zusammen unter der Leitung des Bezirksdirigenten Stefan Kunzelmann auftraten. Felix Scheiner, Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein, und der Bezirksvorsitzende Wolfgang Frech lobten nicht nur den Gemeinsinn des Vereins, sondern auch das damit verbundene unverzichtbare Ehrenamt. Dies sei es, was eine aktive Dorfgemeinschaft ausmache.

Für den Vorsitzenden der Trachtenkapelle Ühlingen, Markus Isele, blieb noch die Aufgabe, allen Musikern der TKÜ, aber auch all den vielen Helfern ein riesengroßes Dankeschön für ein riesengroßes Fest auszusprechen. Nur gemeinsam wurde das Jubiläumsfest zum 140-jährigen Bestehen zu solch einem großen Erfolg.