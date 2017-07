Ühlingen-Birkendorf Beim Beachvolleyball-Turnier die Guggenmusik Güngelsuger Berau haben die Mannschaften Spaß im Sand

Beim Beachvolleyball-Turnier die Guggenmusik Güngelsuger Berau messen sich zahlreiche Vereine und private Gruppen.

Sommer, Sonne, Spaß und viel Beachvolleyball versprach die Guggenmusik Güngelsuger Berau den Teilnehmern und Zuschauern beim 15. Beachvolleyball-Turnier. Das Berauer Beachvolleyball-Stadion war aber auch ohne Sonne Anlaufstation für zahlreiche Guggenmusiken und Dorfmannschaften. Das Beachvolleyball-Turnier der Berauer Guggenmusik ist längst zu einem Ereignis auf dem Berauer Berg geworden und hat nichts von seiner Attraktivität verloren.

Am ersten Tag starteten die Spiele der Guggenmusiken aus der Region, in diesem Jahr hatten sich elf Mannschaften angemeldet. Am Ende hatte die Jugendgruppe Berau, wie schon im vergangenen Jahr, die Nase vorn, vor der Guggenmusik Studehaaghüüler aus Brenden. Den dritten Platz belegten die Kadelburger Fergen. Am zweiten Tag traten die örtlichen Vereine und privat zusammengefundene Gruppen beim Turnier an, bis zum späten Nachmittag, als das Finalspiel und die anschließende Siegerehrung stattfinden konnte. 18 Teams hatten ihren Spaß. Am Ende ging der Sieg an die Spieler des Dart Clubs Berau, die die Gruppe Amigos mit 16:12 auf den zweiten Platz verwiesen. Im Spiel um Platz drei trafen die Trachtenkapelle Brenden und die Trachtenkapelle Berau aufeinander, das Spiel gewannen die Brendener. Am Ende zeigten sich die Verantwortlichen überaus zufrieden, auch was den Besuch betraf. Mit der abendlichen Beach-Party mit DJ-Musik war das 15. Beachvolleyball-Turnier ein voller Erfolg.