Ühlingen-Birkendorf Beim 55. Erntedankfest in Berau feiert das ganze Dorf mit

Alle Berauer Bürger engagieren sich beim 55. Erntedankfest. Der Umzug durch Berau gilt als Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Das 55. Erntedankfest feiert die Dorfgemeinschaft Berau, dies unter der Federführung der Trachtenkapelle. Längst ist das traditionelle Erntedankfest zu einem Anziehungspunkt geworden und Hunderte von Besuchern finden den Weg hinauf auf den Berauer Berg. Das 55. Erntedankfest findet von 23. bis 25. September statt, wobei der Höhepunkt der Festumzug am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr sein wird. So ist es ein guter Brauch, sich zum Erntedankfest in Berau zu treffen.

Das Fest geht auf eine lange Tradition zurück. Was durch eine Idee von Josef und Alois Bächle im Jahr 1963 klein anfing, ist heute ein bekanntes und beliebtes Fest der Berggemeinde. Es war die Trachtenkapelle, die unter dem damaligen Vorsitzenden Konrad Maier und seinem Stellvertreter Hansjörg Bachmann das Erntedankfest ins Leben riefen. Die TK-Vorsitzende Gudrun Böhler und ihr Team stehen in der Pflicht, die Tradition fortzuführen. „Alle Vereine, das ganze Dorf macht mit“, so die Vorsitzende. Und so freut sich die Vorsitzende, dass insbesondere auch die jungen Berauer die Tradition fortsetzen. Dass das Erntedankfest auch ein Garant für vielfältige Blasmusik ist, weiß der Dirigent der Trachtenkapelle Berau, Andreas Isele: „Die Trachtenkapelle Berau legt jedes Jahr großen Wert auf die musikalische Gestaltung an den drei Festtagen.“

Am Samstag, 23. September, ist die traditionelle Ernteparty in der Falkensteinhalle. Das ganze Dorf, allen voran die Berauer Vereine, wird dann am Sonntag mit Wagen und Gruppen am Festumzug teilnehmen. Wie seit 54 Jahren wird die Erntekrone den Festzug am Sonntag, 24. September, anführen. Die Festwagen zeigen wieder alte Bauern- und Handwerkstraditionen, Nostalgie schwingt mit. Besonders viel Arbeit machen die Motivwagen, aus Beeren und Früchten arrangiert. Der Festumzug mit mehr als 30 Wagen und Gruppen beginnt um 14 Uhr. Musik darf auf dem Weg durchs Dorf zur Falkensteinhalle nicht fehlen. Zahlreiche Musikkapellen und die Volkstanzgruppe Berau sind mit von der Partie.

In der Halle gibt es dann ein Festkonzert und ab 18 Uhr spielen die Fidelen Breisgauer. Nicht fehlen darf am Ende des Umzugs der Bauernmarkt rund um die Halle, ein besonderer Anziehungspunkt, bei dem Ernteerzeugnisse des Ortes schnell ihre Käufer finden. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Falkensteinhalle unter Mitwirkung des Männerchors Berau, um 10.45 Uhr gibt es ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Stetten-Bergöschingen. Am Montag, 25. September ab 14 Uhr ist der Kinder- und Seniorennachmittag. Um 18 Uhr folgt das Handwerkervesper und ab 20 Uhr ist der Festausklang. Während der ganzen Festtage findet eine große Erntetombola statt. Der Vergnügungspark Jenke ergänzt das dreitägige Erntedankfest.