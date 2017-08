Waldshut-Tiengen Bei der nostalgischen Heuernte in Hürrlingen gibt es Landwirtschaft wie vor 65 Jahren zu sehen

Bei der nostalgischen Heuernte in Hürrlingen gibt es Landwirtschaft wie vor 65 Jahren zu sehen

Die nostalgische Heuernte in Hürrlingen erfreut sieben Enkelkinde der Familie Duttlinger. Gebhard Duttlinger nutzt dafür Geräte von 1949 und 1952.

Bei der Familie von Gebhard Duttlinger aus Hürrlingen fand zur großen Freude aller sieben Enkelkinder eine nostalgische Heuernte statt. Der Gabelwender, Jahrgang 1949, von der Maschinenfabrik Fahr in Gottmadingen stand seit etwas mehr als 40 Jahren unbenutzt in einem Schuppen. Dieses Arbeitsgerät wurde früher zunächst mit Ochsen- und Kuhgespann betrieben. Der Gabelwender hat bereits eine Zentralschmierung für die Arbeitskette. Das war etwas Besonderes. Für die damalige Zeit war dieser Gabelwender ein gigantisches Gerät. Die Gabelwenderzinken bewegen sich über eine Kurbelwelle und werden von großen Eisenrädern versetzt angetrieben. So wird das Futter schonend gewendet.

Der elfjährige Enkel Hannes Duttlinger wollte unbedingt sehen, wie dieser Gabelwender funktioniert, und hat seinen Opa so lange bearbeitet, bis dieser das Nostalgiegerät aus dem Schuppen geholt hat. Die Zugdeichsel wurde erneuert und die Zentralschmierung musste aufgefüllt werden. Im Besitz der Familie Duttlinger ist auch ein Fendt Dieselross mit 15 PS, das Josef Duttlinger, der Urgroßvater von Hannes, im Jahr 1952 gekauft hat. Es war einer der ersten Traktoren in der Gemeinde Hürrlingen. Dieser Fendt hat noch die original Patina-Farbe. Bei den echten Oldtimerfreunden ist das mehr wert als ein auf Hochglanz polierter Oldtimer.

Das Fendt Dieselross besitzt keinen Anlasser, es wird von Hand angekurbelt. Mit ein wenig Muskelkraft funktioniert das perfekt. Bei kaltem Wetter kann die Starthilfe mit einem Zündfix erleichtert werden. Nun war bei der ganzen Familie die Spannung groß. Der Gabelwender wurde ans Dieselross angehängt. Ohne weiteres Zutun funktionierte die Maschine wie vor 68 Jahren und nach einem 40-jährigen Dornröschenschlaf. Darüber haben sich alle gefreut, am allermeisten Hannes, dem es gelungen ist, den Opa zu überreden.