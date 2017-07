Ühlingen-Birkendorf Barrierefrei und pflegeleicht: Neugestaltung des Kurparks in Ühlingen

Landschaftsarchitekt Christian Burkhard stellt mögliche Variante in der Ortschaftsratssitzung vor. Die Kosten für diese Umgestaltung sollen 225 000 Euro betragen. Eine Förderung in Höhe von 60 Prozent durch das Landessanierungsprogramm ist vorgesehen.

Ühlingen – Der ehemalige Kurpark in Ühlingen hat längst nicht mehr die Funktion, die er einstmals in Zeiten aufstrebenden Fremdenverkehrs hatte, doch bleibt er eine Grünoase im Herzen Ühlingens. Diese Grünfläche liegt im Sanierungsgebiet des 3. Bauabschnitts der Ortskernsanierung. In jüngster Ortschaftsratssitzung hatte Landschaftsarchitekt Christian Burkhard eine mögliche Variante der Umgestaltung präsentiert, die seitens der Räte und der Zuhörer Gefallen fand. Vorgaben an den Planer waren Barrierefreiheit und die Anlage muss pflegeleicht sein. Die Grünfläche entstand in den 1950er Jahren, als sich in Ühlingen der Fremdenverkehr entwickelte und hatte die Funktion eines Kurparks mit Wegen, Blumenrabatten und Ruhebänken als auch einer Plattform für Kurkonzerte.

Die Bedeutung als Kurgarten ist schon seit Jahren vorbei. Aufwendige Blumenrabatte wichen einer Rasenfläche, einige Wegstrukturen sind noch erkennbar. Was blieb ist ein erhaltenswerter alter Baumbestand, Herzstück ist eine mächtige Blutbuche, die laut eines jüngst erstellten Gutachtens im Rahmen einer Vitalitätsprüfung auf 180 Jahre geschätzt wurde. Am selben Ort erhalten bleiben wird auch der alte Brunnen von 1889 mit den Fußballerfiguren des Ühlinger Künstlers Erich Rastätter. Landschaftsarchitekt Christian Burkhard hatte in seinen Gestaltungsvorschlag die Ideen und Wünsche der Bevölkerung mit eingebracht. Grundsätzlich soll es keine großen Veränderungen geben. In einem „Zick-Zack-Kurs“ sollen Wege durch den Park führen, die jeweils an den Kehren in kleinen Plätzen enden.

Die als Mehrgenerationenplatz konzipierte Anlage wird zwei Eingänge von der Hauptstraße aus erhalten, wobei die Barrierefreiheit gewährleistet wird, die Wege die erforderlichen sechs Prozent Steigung nicht überschreiten. „Abkürzungen“, die aber nicht im Rasen zu erkennen sind, sind ein weiteres gestalterisches Element. Als Angebote für Kinder können kleinere Spielgeräte installiert werden. Das Element Wasser soll eine weitere Rolle spielen, als kleines Rinnsal, das in einem Becken mündet. Eine Quelle mit Brunnenstube im oberen Teil des Kurgartens versorgt derzeit drei Brunnen. Im oberen Bereich könnte ein Platz entstehen, der beispielsweise als Bouleplatz genützt werden könnte und als Ort kleinerer Veranstaltungen. Andiskutiert wurde auch eine öffentliche Toilette. Hier ergab sich keine zwingende Notwendigkeit, da eine Toilettenanlage im nahegelegenen Rathaus besteht. Beleuchtungskörper sind an den Plätzen vorgesehen.

Die Wege sollen gepflastert werden. Die Kosten für diese Umgestaltung sollen 225 000 Euro betragen. Eine Förderung in Höhe von 60 Prozent, so Ortsvorsteher Klaus Müller durch das Landessanierungsprogramm, ist vorgesehen. Bis Herbst soll die Planung fertiggestellt sein, so dass mit dem Baubeginn des 3. Bauabschnitts der Ortskernsanierung im Frühjahr 2018 begonnen werden kann.