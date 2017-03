Ühlingen-Birkendorf Ausstellung: Markus Meßmer haucht alten Fotografien neues Leben ein

Markus Meßmer hat im Rahmen der 1200-Jahr-Feier alte Ansichten Ühlingens abgemalt und ihnen so neues Leben eingehaucht. Seine Bilder sind noch bis 28. April im Rathaus Ühlingen zu sehen. Die Ausstellung ist das künstlerisches i-Tüfpelchen der 1200-Jahr-Feier Ühlingens.

Ühlingen (sbw) Er möchte sich eigentlich nicht "Künstler" nennen, Markus Meßmer aus Wutöschingen, der im Rathaus Ühlingen seine Bilder "Ühlingen in Farbe" ausstellt. Viel lieber ist ihm der alemannische Begriff "Moler". Gemalt hat er seine Aquarell- und Acrylbilder nach historischen Fotografien Ühlingens, die er auf seine Weise belebt. Die Ausstellung ist das künstlerische i-Tüpfelchen zur 1200-Jahr-Feier.

Markus Meßmer (24) hatte zur Vernissage eingeladen und viele Gäste waren gekommen. Klaus Müller, Initiator von 1200 Jahre Ühlingen, erinnerte an die Ausstellung der historischen Fotografien, die jetzt zum Thema der künstlerischen Umsetzung wurden. Mit dem Künstler hat er das historische Material sondiert und eine Auswahl getroffen. Müller zeigte sich vom Ergebnis begeistert: "Die Bilder sind noch lebendiger geworden." Für Markus Meßmer, der schon Bilder aus seiner Heimatgemeinde Wutöschingen und dem Wutachtal ausgestellt hatte, war die Identifikation mit einem " fremden Dorf" zunächst eine Herausforderung, die er mit Klaus Müller gelöst hatte.

Die Motive sind vor allem alte Gebäude oder Szenen aus Ühlingen, er fügte auch eindrucksvolle Bilder von Waldwegen rund um Ühlingen hinzu. Markus Meßmer bezeichnet sich selbst als Autodidakt, obwohl er schon seit dem Grundschulalter eine Malschule besucht. Für seine Bilder benutzt er nur die drei Grundfarben, durch Mischen erreicht er die vielen farblichen Aspekte in seiner Umsetzung der Fotografien. Erika Bury erinnerte in ihrer Laudatio an den Beginn seiner Mallaufbahn, die in seiner Leidenschaft zum Umsetzen alter Bilder mündete und mit der er seinen Stil gefunden habe. Die musikalisch Umrahmung übernahmen Sheena Ebner, Gitarre und Gesang.

ist bis 28. April während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.