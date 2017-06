Hürrlingen Antoniuskapelle bereichert seit 20 Jahren Hürrlingen

Der Kapellenbauverein hat vor 20 Jahren mit zahlreichen Helfern die Antoniuskapelle in Hürrlingen in Eigenleistung erbaut. Beim Patrozinium wurde der langjährige Vorsitzende Arnold Gisi zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Hürrlingen (eli) Die Antonius-Kapelle wurde vor 20 Jahren an der Durchgangstraße in Richtung Buggenried erbaut. Sie ist ein Schmuckstück, das jedem Durchfahrenden ins Auge sticht. Etwas Besonders ist auch die Entstehung dieser Kapelle. Im November 1996 saßen die damaligen Ortschaftsräte Anton Baumeister, Herbert Bucher, Gebhard Duttlinger, Arnold Gisi, Klaus Stiegeler, der damalige Ortsvorsteher Ekkehard Blank und Gemeinderat Albin Weber im "Hirschen" gemütlich zusammen und stellten sich die Frage, womit sie ihren Ortsteil Hürrlingen bereichern könnten: nur eine Wassertretstelle, das war ihnen schlichtweg zu wenig. Da kam die Idee eines Kapellenbaus auf. Noch am selben Abend erklärten sich die einzelnen Ortschaftsräte für Spenden, Stiftungen, Materialbeschaffungen und zur tatkräftigen Mithilfe bereit.