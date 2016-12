Ühlingen-Birkendorf Aktive Werbung der Freiwilligen Feuerwehr Birkendorf fruchtet

Bei der Hauptversammlung wird Johannes Oberle als Mitglied begrüßt. Der Vorstand wird bei den Teilwahlen wiedergewählt. Ein neues Löschfahrzeug LF 10 soll ab Februar in Betrieb genommen werden

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Birkendorf blickten Abteilungskommandant Thomas Gamper und Schriftührer Julian Braun bei bislang zwölf Einsätzen auf ein eher durchschnittlichen Jahr zurück.

Ausgerückt werden musste zu mehreren Verkehrsunfällen und Brandeinsätzen, zu einer Personensuche und bei vier Fehlalarmen. Erfreut zeigte sich Kommandant Gamper, dass die aktive Werbung Früchte trägt. Mit Johannes Oberle wurde an dem Abend offiziell ein weiterer neuer Kamerad aufgenommen. Die Wehr besteht damit derzeit aus 23 Aktiven, drei Zöglingen in der Jugendausbildung und einem Kamerad in der Altersabteilung.

Geprobt wird im Zwei-Wochen-Takt. Mit der Abteilung Ühlingen gab es wieder eine gemeinsame Herbstabschlussprobe. Außerdem wurden erfolgreich Lehrgänge besucht. Auf Kreisebenen absolvierten Jonas Braun und Markus Kistler erfolgreich die Sprechfunkerausbildung sowie Luca Brutschin, Tom Drabinski, Samuel Rebmann und Andreas Schropp die Truppführerausbildung. Der neue Jugendwart Pascal Breier und Christoph Weber kümmern sich um die Jugendausbildung.

Auch sonst ist die Abteilungswehr im Ort aktiv, zum Beispiel mit Alteisensammlungen oder beim Pferdemarkt. Durch Eigenengagement bei der Installation der Heizkörper konnte das Gerätehaus an die Nahwärme angeschlossen werden. Der Mannschaftsausflug im Dezember führte nach München, unter anderem zur Produktionsstätte des neuen Feuerwehrfahrzeugs.

Von einem positiven Kassenbestand berichtete Kassierer Andreas Albrecht.

Bei den Teilneuwahlen wurden Kommandant Thomas Gamper und sein Stellvertreter Johannes Schropp für weitere fünf Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Gesamtfeuerwehrkommandant Oliver Kraus lobte die gute Zusammenarbeit und dankte vor allem dem Kommandantenteam für die gute Aufbauarbeit in der Abteilung und die Zusammenarbeit mit der Gesamtwehr. Bei rund 40 Einsätzen der Gesamtwehr war es dieses Jahr wieder mehr „Feuerwehr“, manchmal auch mit kritischen Einsätzen.

Ortsvorsteher Norbert Schwarz bedankte sich im Namen der Gemeinde für den unermüdlichen Einsatz der Abteilung. Nachdem auch 2016 die Probleme mit dem alt gedienten Tanklöschfahrzeugs nicht nachgelassen haben, freuen sich die Feuerwehrmänner gemeinsam mit Gesamtfeuerwehrkommandant Oliver Kraus und der Gemeinde nach vielen vorbereitenden Absprachen und Terminen auf die Inbetriebstellung des neuen Löschfahrzeugs LF 10, das im Februar ausgeliefert und in Betrieb gestellt werden soll.