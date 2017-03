ÜhlingenBirkendorf 40 Einsätze beschäftigen die Kameraden der Gesamtfeuerwehr Ühlingen-Birkendorf

Die Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf freut sich über ein neues Löschfahrzeug. Die Löschwasserversorgung einiger gewässerferner Ortsteile ist derzeit noch problematisch.

Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf besteht seit vergangenem Jahr nur noch aus sieben Einsatzabteilungen. Die Einsatzabteilungen Riedern am Wald und Hürrlingen haben sich zu einer Einsatzabteilung zusammengeschlossen. Es sei jedoch nicht die Absicht, weitere Abteilungen zusammenzuschließen, so Kommandant Oliver Kraus auf der Hauptversammlung und er fügte hinzu: „Gemeinderat und Bürgermeister stehen hinter dem Erhalt der sieben Einsatzabteilungen.“ Für die Einsatzabteilung Birkendorf ging an diesem Tag auch ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, das neue Löschfahrzeug wurde offiziell in Dienst gestellt. Turnusgemäß fand die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf in Untermettingen statt. Ortsvorsteherin Silvia Zeitz hieß die zahlreichen Feuerwehrmitglieder willkommen und stellte ihren Ortsteil vor.

Mit 40 Einsätzen, darunter vier Brandeinstätze, waren die Wehrleute gefordert. Es galt wieder, das gesamte Einsatzspektrum abzudecken. Bei 27 technischen Hilfeleistungen wurden zwei Personen gerettet. Allerdings waren auch sieben Fehlalarme zu verzeichnen. Zurückzuführen war dies einerseits auf die Flüchtlingsunterkunft in Birkendorf und auf zwei Fehlalarme im Kraftwerk Witznau. Hier wurden die Hardware der Brandmeldeanlage erneuert, sodass es nicht mehr zu solchen Fehlalarmen kommt.

Über die Grenzen der Gemeinde hinaus war die Feuerwehr bei zwei Brandeinsätzen: beim Brand eines Küchenzelts in der Leinegg und beim Brand in Aichen-Allmut. 30 Feuerwehrleute waren auf Fort- und Weiterbildungslehrgängen. Neben der Probenarbeit wurde eine gemeinsame Zugprobe zusammen mit dem DRK Schlüchttal und Waldshut und den Bergwachteinheiten aus Höchenschwand, Bernau und Todtmoos im Mettmatal abgehalten. Dass die Mannschaftstärke der Wehr seit Jahren konstant bliebt, ist mit ein Verdienst der Jugendfeuerwehr, so Oliver Kraus und dankte der Leitung.

Die Löschwasserversorgung entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Allerdings stellen die gewässerfernen Ortsteile noch ein Problem dar, das in diesem Jahr gelöst werden soll. Dank galt Bürgermeister Tobias Gantert für seinen Einsatz für die Belange der Feuerwehr. Von der Vielfalt der Einsätze zeigte sich der Rathauschef beeindruckt. Das neue Löschfahrzeug in Birkendorf erhöht die Schlagkraft der Wehr. Er richtete einen Appell an die Wehrleute, sich fortzubilden, um den Führungsnachwuchs zu stabilisieren.

Großes Lob erhielt die Feuerwehr von Kreisbrandmeister Thomas Santl: „Ich bin sehr zufrieden mit euch.“ Er lobte auch den Zusammenschluss Riedern a.W. Hürrlingen, der auf freiwilliger Basis gelungen sei und er hoffe nun, dass auch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für diese Einsatzabteilung klappe. Grüße kamen auch von Manfred Rotzinger vom Kreisfeuerwehrverband sowie den Kommandanten der umliegenden Gemeinden und den DRK Ortsverbänden Schlüchttal und Steinatal.

Die Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen-Birkendorf teilt sich seit vergangenem Jahr in sieben Abteilungen auf und hat eine Stärke von 159 Feuerwehrkameraden, darunter vier Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat 36 Jugendliche. Gesamtkommandant ist Oliver Kraus, seine Stellvertreter sind Alfons Buchmüller und Andreas Moosmann. Kontakt: Oliver Kraus, Telefon 0171/753 82 99, oder per E-Mail (kraus-umwelttechnik@t-online.de).