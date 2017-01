Ühlingen-Birkendorf 2017 bringt Neuerungen für die Einwohner von Berau

Die Bürgerversammlung in Berau wartet mit vielen Informationen auf. Ortsvorsteher Alexander Weiß schlüsselt getätigte und geplante Investitionen auf.

In diesem Jahr wird der Wunsch nach weiteren Bauplätzen im Baugebiet „Falkenstein“ in Berau Wirklichkeit. Es werden 13 bis 14 neue Bauplätze für den Ortsteil geschaffen. Mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts geht ein Wunsch der Berauer in Erfüllung. „Die Weiterführung des Baugebiets bedeutet für unseren Ortsteil einen großen Zugewinn und bringt unseren Ortsteil wieder ein Stück nach vorne“, sagte Ortsvorsteher Alexander Weiß in der Bürgerversammlung. Diese Maßnahme wird trotz finanzieller Belastungen der Gesamtgemeinde durchgeführt und dafür dankte Weiß der Verwaltung. Im vergangenen Jahr wurden dafür bereits 23 210 Euro ausgegeben, bis zur Fertigstellung im Juli dann weitere 275 000 Euro.

Ein weiterer lang gehegter Wunsch ging mit der Sanierung des Schulhausdaches im vergangenen Jahr in Erfüllung, die notwendige Sanierungsmaßnahme kostete knapp 41 000 Euro. Neben der Erschließung des Baugebiets sind zwei Gebäudeerhaltungsmaßnahmen auf der Agenda: Der Austausch von Fenstern und der Eingangsbereich der Grundschule für 15 000 Euro und zudem die Erneuerung der Dränage und des Umkleideraums an der Falkensteinhalle für 15 000 Euro.

Aus dem Ortschaftsbudget entnahm der Ortschaftsrat außerdem für kleinere Maßnahmen knapp 5000 Euro für Blumenschmuck und Dank an die Landfrauen, für Dorfputzete und Pflege der Wanderwege, für den Zuschuss für die Bücherei und für eine neue Sitzbank bei der Bruckenholzhütte. Zusammen mit dem neuen Ortschaftsbudget stehen dem Berauer Ortschaftsrat jetzt 19 000 Euro zur Verfügung.

Eine weitere Zukunftsaufgabe steht mit der Kläranlage Berau an, sagte Bürgermeister Tobias Gantert. „Die Kläranlage Berau ist nicht zukunftsfähig“, so der Rathauschef. Inzwischen strebe man nach Abwägung mehrerer Varianten einen Anschluss Beraus und auch Brendens an die Kläranlage Klettgau-West in Tiengen an, wie bereits vor rund 20 Jahren mit Ober- und Untermettingen geschehen. Über Witznau und entlang dem Schlüchttal soll dann in Gurtweil angeschlossen werden. Zusammen mit Brenden geht die Verwaltung von einer Summe von 4,6 Millionen Euro aus, dies in den Jahren 2018 bis 2020.

Ortsvorsteher Alexander Weiß machte auf zwei Neuerungen aufmerksam. So sollen die Gemeindehallen nur noch nach Beschluss des Ortschaftsrats an Veranstalter vergeben werden und nur noch an Bürger der Gesamtgemeinde vermietet werden. Eine zweite Neuerung sei das Rehessen, zu dem die Jagdpächter die Rehe stifteten. Der Hegering Ühlingen-Birkendorf sieht das als nicht mehr zeitgemäß an. Damit aber die Tradition erhalten bleibt, so Weiß, werde der Ortschaftsrat die Rehe aus seinem Budget bezahlen. Bevor die Versammlung zum Rehessen ging, dankte der Ortsvorsteher vor allem seiner Stellvertreterin Agnes Gantert. Ortschaftsrat Christian Schweigler sprach den Dank an alle Bürger aus, die sich für den Ortsteil eingesetzt hatten.

Berau in Zahlen

Berau hat 879 Einwohner (2015: 902) davon sind 425 Personen weiblich und 454 Personen männlich. Die Gesamtgemeinde hat 5262 Einwohner (2015: 5142) Neun Kinder (2015: acht) kamen in Berau zur Welt, ihnen stehen elf Sterbefälle (2015:13) gegenüber. E gab 26 Eheschließungen in der Gesamtgemeinde (2015: 31), drei Paare davon kamen aus Berau.