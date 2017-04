Ühlingen-Birkendorf 16 Jungmusiker verstärken künftig das Orchester der Trachtenkapelle Berau

Die Trachtenkapelle Berau blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dirigent Andreas Isele hält allerdings den Probenbesuch für verbesserungswürdig.

Die Trachtenkapelle Berau (TKB) bilanzierte in ihrer Hauptversammlung erneut ein ereignisreiches Jahr. In dessen Mittelpunkt stand das 54. Erntedankfest, ein Besuchermagnet weit über den Brendener Berg hinaus. Musikalischer Höhepunkt war zweifellos das 17. Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Pankratius.

Zur Hauptversammlung im Probenraum der TKB begrüßte die Vorsitzende Gudrun Böhler neben den Musikern auch die Ehrenmitglieder, die Fahnenabordnung und die Jungmusiker. Gudrun Böhler nahm an diesem Abend 16 Jungmusiker offiziell in die Reihen der Aktiven auf. Damit kann die TKB künftig auf 79 Musiker setzen. Am 29. April wird die TKB im Rahmen eines Konzerts mit Stolz ihren musikalischen Nachwuchs der Öffentlichkeit vorstellen. Als Jugendvertreterin wurde Angelina Maier gewählt.

Im Jahresrückblick erinnerte Protokollführerin Theresia Böhler an die 23 Auftritte im vergangenen Jahr. Bei weltlichen und kirchlichen Anlässen ist die TKB im Ort nicht wegzudenken. Kassiererin Silke Wolff bilanzierte in ihrem Bericht in positives Finanzjahr. Gudrun Böhler dankte allen Musikern für ihr Engagement, ebenso ging der Dank an Dirigent Andreas Isele.

Isele zeigte sich zufrieden mit den musikalischen Leistungen der Orchestermitglieder. 42 Gesamtproben wurden abgehalten, wobei Isele nicht verhehlte, dass der Probenbesuch „unbedingt verbesserungswürdig“ sei. Ortsvorsteher Alexander Weiß dankte der TKB für ihre Einsätze im Ort. Er hatte mit den Wahlen keine Probleme: Mit einem großen Vertrauensbeweis wurde das Vorstandsteam der TKB wiedergewählt mit der Vorsitzenden Gudrun Böhler und dem stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Kilian. Neue Beisitzerin wurde Beatrice Böhler, nachdem Nadja Kaiser ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte.

