Ühlingen-Birkendorf 140 Jahre Trachtenkapelle Ühlingen: Mnozil Brass bietet Blasmusik mit viel Raffinesse

Die Trachtenkapelle Ühlingen hat ihr 140-jähriges Bestehen mit einem großen Festprogramm gefeiert. Höhepunkte waren das Bezriksmusikfest am Sonntag und der Auftritt von Mnozil Brass am Samstag, die mit ihrem unkonventionellen Auftritt das Publikum begeistert haben.

Das Konzert der österreichischen Formation Mnozil Brass war mit Sicherheit der musikalische Höhepunkt der Festivitäten zum 140-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Ühlingen. Über 1000 Besucher erlebten ein wahres Feuerwerk unkonventioneller Blasmusik, gepaart mit einem Schuss an Clownerien und Gags, passend zu dem neuesten Streich der sieben Blechbläser „Cirque“. Mit dem Engagieren von Mnozil Brass haben die Verantwortlichen der Trachtenkapelle voll ins Schwarze getroffen.

Mnozil Brass spielt angewandte Blechmusik und zwar für alle Lebenslagen. Die sieben Mitglieder der Band beherrschen ihre Instrumente, ob Posaune, Trompete oder Tuba, mit einer Perfektion, die nicht nur begeistert, sondern auch staunen lässt. „Wir stellen uns jeder Herausforderung, kein Ton ist uns zu hoch, keine Lippe zu heiß und keine Musik zu minder“, so das musikalische Bekenntnis der Band, die vor rund 25 Jahren gegründet wurde und von klassischer Volksmusik bald zur angewandten Blasmusik reüssierte und dies grundsätzlich ohne Noten.

Die Welt ist ein Zirkus – oder besser „un cirque“. Unter diesem Motto standen die sieben Musiker auf der Bühne in Ühlingen, ihre Instrumente auslotend, um dem Affenzirkus des Alltags Musik und Humor entgegenzusetzen, ihn so in einen kleinen Flohzirkus zu verwandeln, sei es nur für wenige Stunden. Und so stand die Pantomime vom Flohzirkusdirektor zu Beginn des musikalischen Abends als Wegweiser. So zeigten sich die Akteure nicht nur als übertalentierte Blechmusiker, sie hatten auch Zirzensisches im Künstlerblut, wie mit der überaus gekonnten Pantomime mit dem Auflegen einer Schallplatte und dazu die passende Musik oder kleine Zaubereien und Clownerien.

Auch Akrobatisches brachten die sieben Musiker auf die Bühne. Und so kam es immer wieder zu Szenenapplaus und Lachsalven des Publikums – das Festzelt bebte. Mnozil Brass verkörpert Blasmusik mit einer Raffinesse, die ebenso Klassisches erklingen lässt, Popmusik oder verfremdete Strauss’sche Melodien. Zudem zeigten die sieben Blechbläser auch einen Hang zum Jazz und zu den leisen Tönen, wie der zum Zirkus passende Klassiker „Oh mein Papa“. Mnozil Brass hat das Publikum in Ühlingen begeistert und dieses dankte mit stehendem Applaus. Und wenn Applaus das Brot des Künstlers ist, dann sind die Musiker von Mnozil Brass in Ühlingen mit Sicherheit nicht verhungert. Als Dank gab es dann natürlich noch Zugaben.