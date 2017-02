Todtmoos Wirte in Todtmoos begrüßen Beitritt zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Vor allem das größere Vermarktungsbudget mit internationaler Reichweite wird als Vorteil gesehen. Ein möglicher Wegfall innerörtlicher Strukturen bereitet allerdings Sorgen.

Todtmoos – Ob Todtmoos künftig mit der Ferienwelt Südschwarzwald (FSW) oder der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) touristisch besser fährt, betrifft besonders die örtlichen Gastronomen und Vermieter. Sie haben sich nun mehrheitlich für einen Beitritt zur HTG ausgesprochen, fürchten jedoch den Wegfall innerörtlicher Tourismusstrukturen. Dies erklärten die beiden Vorsitzenden Angelika Mutter und Thomas Maier vom Wirteverein der örtlichen DeHoGa bei einem Pressegespräch am Dienstag.

„Wir begrüßen einen Beitritt zur HTG, allerdings mit Vorbehalt, dass unsere innerörtlichen Strukturen, die auch Tourismusdirektor Dietmar Haß mit einbeziehen, nicht wegfallen“, erklärt Thomas Maier vom Hotel Rössle, zweiter Vorsitzender des Wirtevereins. Zu diesem Entschluss sei die Mehrheit der örtlichen Gastronomen gekommen, nachdem an einer Versammlung Anfang Februar beide Tourismuslabels gegenübergestellt wurden und man sich vergangene Woche intern bei einem Wirtefrühstück über die Möglichkeiten beraten hatte. Rund die Hälfte der örtlichen Wirte nahm daran teil.

Einige Vorteile sehen die Wirte klar auf der Hand: „Der Werbeeffekt mit internationaler Reichweite ist viel größer bei der HTG“, sagt Thomas Maier. „Die HTG bietet ein riesiges Vermarktungsbudget. Das ist die Form von Außenmarketing, die Todtmoos benötigt“, fügt Angelika Mutter an. Auch, dass Gastronomie und Vermieter ihr Vermarktungspaket frei aussuchen und mitunter die Hochschwarzwald-Karte anbieten können, mache den Beitritt attraktiv. Allerdings verfüge die Gemeinde derzeit über ein „sehr gutes Innenmarketing“, das die Wirte Tourismusdirektor Dietmar Haß zuschreiben. „Es wäre schade, wenn er gehen müsste.

Die HTG hat für unsere innerörtlichen Tourismus-Strukturen noch kein Konzept vorgelegt. "Das verunsichert", erklärt Thomas Maier. Bei einem Beitritt zur HTG würden die touristische Verwaltung und das Marketing nach Hinterzarten verlegt. Die Tourist-Info im Ort würde dann als Bereichsleitung oder Außenstelle fungieren. Die Vorteile, die sich aber im Außenmarketing mit der HTG ergeben, seien nicht von der Hand zu weisen, so die Wirte. Ihre einhellige Präferenz für einen Beitritt brachten sie nun in einem Empfehlungsschreiben an den Gemeinderat zum Ausdruck. Dieser hat in einer seiner nächsten Sitzungen darüber zu entscheiden, mit welchem Tourismus-Label Todtmoos ab dem 1. Januar 2018 arbeiten wird. Um sich frei zwischen den Labels (FSW oder HTG) entscheiden zu können, hat die Gemeinde bereits Ende 2016 ihre Kündigung bei der FSW eingereicht. Die Zusammenarbeit besteht nur noch für das laufende Jahr.

Wirteverein Todtmoos

Rund 30 Mitglieder gehören derzeit dem Wirteverein Todtmoos an, der sich ursprünglich Ortsverband DeHoGa nennt (Deutscher Hotel und Gaststättenverband). Lang Jahre war es um den Ortsverband ruhig, bis im Juli 2016 Angelika Mutter und Thomas Maier den Verein wieder aufleben ließen. Der Vorstand setzt sich ferner zusammen aus Kassierer Volker Hupfer, Schriftführer Franz Bockstaller und den Beisitzern Alexander Matt und Christoph Walter.

Die Hochschwarzwald Card: Mit der Hochschwarzwald Karte können Touristen mehr als 70 Freizeitangebote kostenlos nutzen, zum Beispiel sind Skifahrten auf dem Feldberg oder ein Besuch im Badeparadies frei. Die Karte erhalten Touristen direkt von ihrem teilnehmenden Gastgeber, dem Hotel oder FeWo-Vermieter. Dafür beteiligt sich der Gastgeber am Programm mit fünf Euro pro Gast und pro Nacht. „Hierin steckt ein unternehmerisches Risiko, das sich nicht für jeden rechnet und das manche abschreckt“, erklärt Thomas Maier.

Die Chance auf eine Umsatzsteigerung durch die Karte besteht nämlich nur, wenn die Unterkunft auch in der Beliebtheitsskala der Touristen steigt und somit öfter gebucht wird. Will ein Gastgeber aber seine Gäste zur Nutzung der hauseigenen Angebote bewegen, verzichtet er lieber auf die Karte, weil die Gäste sonst tagsüber ausschwärmen.