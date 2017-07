Todtmoos Weihnachtsmarkt: In Todtmoos wartet ein Advents-Wochenende voller Aktionen

Der Todtmooser Weihnachtsmarkt bietet neben Ständen und Konzerten auch einen Nikolausbesuch und eine Kinderbuchvorstellung.

Todtmoos (abö) Die Vorbereitungen für den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende im Kur- und Wallfahrtsort laufen derzeit auf Hochtouren und stehen kurz vor dem Abschluss. Die Organisatoren vom Verein Aktives Todtmoos, Miriam Schmidt, Leni Faschian und Enrico Beckmann, haben ein buntes Rahmenprogramm für die drei Markttage von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November, zusammengestellt.

In der schönen Atmosphäre des Alten Kurparks, die historische Kulisse der Wallfahrtskirche im Hintergrund, werden verschiedene Musikgruppen und Chöre aus der Region zu hören sein. Am Freitag tritt der Klinikchor „Reharmonie“ aus Todtmoos auf. Ebenfalls zu hören ist der Männergesangverein aus Häg-Ehrsberg. Am Samstag gibt das Hornquartett ein Konzert. Auch der Gospelchor „Happy People“ aus Wehr ist an diesem Tag zu Gast auf dem Weihnachtsmarkt. Am Sonntag wird unter anderem der „Soulfood Chor“ aus Lörrach zu hören sein.

Premiere hat zudem ein Theaterstück von Erika Buhr mit dem Titel „Eine verflixte Geschichte“, das an allen drei Tagen zur Aufführung kommt. Regie führt Enrico Beckmann. Das Kriminalstück in vier Akten dauert 45 Minuten; neun Laienschauspieler wirken mit. Enrico Beckmann freut sich über die große Hilfe und Unterstützung, etwa beim Anfertigen der Kulissen. Am Stand von Aktives Todtmoos gibt es erstmals das von Alexander Matt und Volker Hupfer neu kreierte Todtmooser Kultgetränk Toleku in verschiedenen Variationen zum Probieren.

Die Buchautorin Heidi Knoblich signiert am Sonntagnachmittag ihr neues Weihnachtskinderbuch „Alle warten auf das Lebkuchenweiblein“. In dem von Martina Mair illustrierten Buch nimmt die Autorin aus Zell im Wiesental Bezug auf die Tradition des Todtmooser Lebkuchens, der früher nicht nur an den Wallfahrtsständen verkauft wurde: "Die Todtmooser Lebkuchen sind für mich ein Stück Kindheitserinnerungen“, so Heidi Knoblich über die Inspiration für ihr Buch. Ein Zitat daraus: "Wisst ihr, was das Schönste an Weihnachten ist? Wenn das Lebkuchenweiblein kommt und Lebkuchen bringt; feinen Todtmooser Lebkuchen mit einer Mandel in der Mitte.“ Erhältlich ist das 48-seitige, gebundene Buch im Buchhandel und in Todtmooser Geschäften.

Den kleinen Marktbesuchern machen der Nikolaus und Knecht Ruprecht am Samstag- und Sonntagnachmittag ihre Aufwartung und verteilen Geschenke. Michaela Maier erfreut die Kinder mit kleinen Geschichten. An den hübsch dekorierten Ständen gibt es ein buntes Angebot – eine gute Gelegenheit, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen. Für die Verpflegung der Besucher ist mit abwechslungsreichen Speisen gesorgt.

Informationen im Internet: